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od 22 do 6 sati

od 22 do 6 sati

Koje opštine u Beogradu ostaju bez vode narednih dana

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Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Novi Beograd, od ponedeljka, 19. oktobra 2026. godine, do petka, 24. oktobra 2026. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:

20/21.10.2026. godine – u blokovima 9a, 11b, 11v, 2,

21/22.10.2026. godine – u blokovima 70 i 70a,

22/23.10.2026. godine – u naselju Bežanijska kosa i mesnim zajednicama 1 i 2,

23/24.10.2026. godine – u bloku 67, kao i na potezu Staro Sajmište – Brodogradilište.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.