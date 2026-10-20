BEZ STRUJE DANAS ČAK 9 DELOVA BEOGRADA: Proverite da li je i vaša ulica na spisku
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
08:30 - 14:00 DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 8-8B, RAMSKA: 1-11,
Palilula
08:30 - 14:00 BANOVIĆKA: 4-22,26,1-19,23-33, BATA-LAKINA: 20-22,15, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: BB,1-53, GENERALA ARAČIĆA: 2-8,1-9,13, JAHORINSKA: 2-28A,7-17, JASTREBAČKA: 24, MARIJANE GREGORAN: 2-28E,1-11, PLJEŠEVIČKA: 11-11, SLOGA: 2-4,10,1-7,13, SUVOPLANINSKA: 7, TRIGLAVSKA: 14,18,9-11,15A-15A,19-21, VLADE ILIĆA: 2-6,7-9, VRANIĆKA: 2-14,1-3,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANJ: ERSKE ALUGE: 15, KRAGUJEVAČKI PUT: 74-76B,82E,86,96-114,222A, PRVOMAJSKA: 2-2A,6,14-20,7-7A,11-23,29, PUT ZA ALUGE: 4-8,12-22,52,62,70,78B-80,1-7, PUT ZA STUBLOVE: 6,12,1-11, PUT ZA STUBLOVE 2 DEO: 2-2A,6-10,32,38,46-50,7-9,85,89, PUT ZA STUBLOVE 4 DEO: 2,1-7,11-13, PUT ZA STUBLOVE 5 DEO: 2-2A,12A-14A,20-20,24,28-30,11,17,21-21B,25A-27B,31-33, PUT ZA STUBLOVE 6.DEO: 4-8,14-18,1, PUT ZA TREŠNJU: 52,78-86,65,79-81, ZBEGOVIŠTE: 6,10-12,20-22,26-30,3-3I,15-21,27,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 PALMIRA TOLJATIJA: 44-60,9a-11,
08:00 - 16:00 SURČINSKA: BB,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: MILOSAVA PAVLOVIĆA: 40-46,50-52,35-47, NEMANJINA: 119-135,139-161B,167-173,177-181,185, NIKOLE TESLE: 28,36, VOJVODE STEPE: 44-50,9-19, Naselje RVATI: RVAĆANSKA: BB,16-50,54-64,76-102,27-41,45-61,127A, Naselje UROVCI: BOGOLJUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 0,29A, GAJ: 11,23,
Sopot
09:00 - 14:00 Naselje KORAĆICA: KOSMAJSKIH BORACA: 1, VILINO KORITO: ,6,12-14,18-18,28,42,68,266,296-298,304-306,314A-318,322-324,328,332,340-340A,348A,988,5-7,21,29,37-39,309-309,315-321,335A,355A, Naselje MALI POŽAREVAC: VITE GRUJIĆA: 25222, Naselje ROGAČA: SEDLARSKA: ,2,6-8,32,36,68-70,94,356,360-362,368-370,664,668-670A,676,1A-3C,15-17,61,81,353-355,361,365-369,427,431,435,655,661-665,669-675,679,683, Naselje SLATINA: ĐORĐA JOVANOVIĆA: 48A,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje KORAĆICA: KORAĆICA: 20-22A,32,52,72,202A,208,254A,41,45,49A,59,203-205B,235,361A, KOSMAJSKI PUT: 6,10,60,64-66,78,312,316,324V,344A-344B,352A,398,3,9,49,183,243,365,375,385A,459A-461, KOŠUTICA: ,4,10,14,5,11,15A, LOVAČKA: ,8-8A,24-24A,42,52,264,1, OGLAVCI: ,8,16A,20,54B,84,90-94,114-136A,296A,1,21A-21D,69,73-75,89,95A,111,115-119,125-135,161, PETKAJSKA: 214, PLANDIŠTE: ,10,18,22,36,56-58,68,72,76-80,86-90,96-98,104-110A,140-156,160,168-172,176,182-186,192-192A,196,208,218A,246,252-256,268A,462,818,3,9,13,57,63-73,77,83-89,93-95,99,103-109,139-159A,169,177A-181,185,193,199-203,209,215-217,221,253,257,263, PUT SRNDAĆA: 2A, TIJANOVAC: 2,6A,11,29, VILINO KORITO: 54-54A,62,262,290,15-17,57,241,275,291,295A-303, VODICE: ,bb,2,6,20-22D,32-34,50,56,60,74,82,88,96,132,194,198,202-206,210,224-226,230,258,268-270,11-13,29,33,49,63,77,89,163,189,195,203A-207,219,223-225,237,247,255,259-261,265-267,271,281A,287,291, Naselje NEMENIKUĆE: PARTIZANSKI PUT: 589B,
Surčin
08:30 - 13:00 Naselje SURČIN: BANOVAČKA: 48-64,21-23,27,31-35, RADNIČKA: 2-8,1-25a,
Lazarevac
12:00 - 14:30 Naselje Stara Očaga,Euro stil,Argos.
12:00 - 14:30 Naselje Dren: zaseok Mihailovići.
09:00 - 11:30 Naselje Dren: zaseok Tomići.
09:00 - 14:00 Opština Ljig:naselje Babajić (zaseok Cvejovići-prema Vujiću).
Kurir.rs