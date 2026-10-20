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Posebno su zanimljive vojvođanske oznake koje godinama zbunjuju vozače, od skraćenica koje svi mešaju sa drugim gradovima, pa sve do tablica koje pokrivaju više opština.

Evo priče o tablicama koje zbunjuju mnoge širom zemlje, a stižu iz Bačke i Potisja.

Mnogi ih mešaju na prvu loptu: "VS" nije Vršac

Jedna od najčešćih zabluda na našim putevima vezana je za tablicu VS. Većina vozača iz južnijih krajeva Srbije na prvi pogled pomisli da je u pitanju Vršac.

Međutim, Vršac na tablicama ima slovo sa kvačicom, VŠ, dok oznaka VS zapravo pripada Vrbasu. Ova sitna vizuelna razlika godinama pravi zabunu među ljudima.

Odmah uz Vrbas nalazi se i njegov komšijski "rival" Kula, koja nosi svoju oznaku KU. Iako ih deli svega desetak kilometara, Vrbas i Kula izborili su se za svoja dva slova na registraciji.

Oznaka koja pokriva dve opštine

Posebno je zanimljiva registarska oznaka SA. Mnogi vozači na prvi pogled pomisle na Šabac čija je oznaka ŠA, ali iza ove skraćenice krije se nešto drugo. Ova registarska oznaka zvanično pripada Senti, a ujedno pokriva i susednu opštinu Adu.

Kako su ova dva gradića smeštena tik jedan uz drugi na obali Tise, oznaka SA postala je njihov zajednički prepoznatljivi znak na putevima.

Kanjiža, mala opština ali sopstvena tablica

Na samom severu zemlje, uz samu granicu, nalazi se Kanjiža, koja nosi oznaku KA.

Iako po broju stanovnika spada u manje opštine u Vojvodini, Kanjiža ima svoju jedinstvenu tablicu. Slično primerima iz ostatka Srbije gde broj stanovnika nije bio jedini kriterijum za dodelu oznake, vozači iz Kanjiže takođe ne moraju da dele registarsku oznaku sa većim regionalnim centrima.

Bilo da je reč o malim opštinama sa sopstvenim tablicama ili oznakama koje obuhvataju više opština, saobraćajna geografija Srbije uvek ima neku zanimljivu priču. Sledeći put kada na auto-putu primetite VS, SA ili KA, znaćete tačno koja mesta stoje iza njih.

Kurir.rs/Blic

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