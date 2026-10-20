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Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu danas će u periodu od 10 do 14 časova, izvršiti preuzimanje, transport i uništavanje eksplozivnih ostataka rata pronađenih na teritoriji Šumadijskog i Borskog upravnog okruga.

Reč je o timu Odeljenja za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom, u okviru Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

- Reč je o sledećim ubojnim sredstvima: ručna bomba M-75 – dva komada, ručna bomba M-52 P3 – dva komada, artiljerijski projektil kalibra 76 mm - dva komada, artiljerijski projektil kalibra 105 mm – jedan komad, deo raketnog ručnog bacača M-79, saopštili su nadležni.

Preuzeta ubojna sredstva biće uništena u kamenolomu privrednog društva „Kormanput” d.o.o. Korman, na lokaciji „Straževica”, u selu Gradac, opština Batočina.