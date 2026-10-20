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Još sto majki dobilo je rešenja za subvencije države namenjene kupovini prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Od početka primene ove mere, 2022. godine, podršku je dobilo više od 1.950 porodica, a država je za tu namenu izdvojila oko 32 miliona evra.

Kako majke mogu da podnesu zahtev i koliko ova finansijska podrška može da olakša rešavanje stambenog pitanja i doprinese sigurnijoj budućnosti porodice za emisiju "Redakcija" odgovorila je Biljana Rakić, v. d. pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu.

- Juče je u Palati Srbije dodeljeno još 100 subvencija za kupovinu prve nekretnine ili izgradnju prvog doma. Od početka primene ove mere, 2022. godine, dodeljeno je oko 1.950 subvencija po osnovu rođenja deteta, za šta je izdvojeno više od 32 miliona evra. Od tog broja, 1.025 subvencija dodeljeno je tokom aktuelnog mandata, a za njih je izdvojeno oko 17 miliona evra. To znači da je približno svaka druga subvencija od početka primene mere dodeljena u ovom periodu. Ova mera ima dvostruki značaj, jer porodicama omogućava da reše stambeno pitanje, dok se istovremeno jača ekonomski položaj žena. Majka koja uspe da obezbedi nekretninu na svoje ime ne dobija samo materijalnu vrednost, već i ekonomsku stabilnost i sigurnost, što joj omogućava da sa većom izvesnošću planira svoju budućnost i budućnost svoje dece - rekla je Rakić.

Biljana Rakić, v. d. pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Foto: Kurir Televizija

Ko ima pravo na subvenciju i kako se podnosi zahtev?

Objasnila je koji uslovi moraju da budu ispunjeni i na koji način majke mogu da ostvare pravo na ovu državnu pomoć.

- Pravo na subvenciju imaju sve majke koje nemaju nekretninu u svom vlasništvu ili suvlasništvu, a koje prvi put stiču nekretninu, bilo da je reč o kući ili stanu. Zahtev je potrebno podneti u roku od godinu dana od rođenja deteta, bez obzira na to da li je u pitanju prvo, drugo, treće ili neko naredno dete. Treći uslov odnosi se na primanja supružnika, odnosno vanbračnih partnera, koja zajedno ne smeju da prelaze dve prosečne neto zarade u Srbiji. Prvi korak u postupku jeste pronalaženje nekretnine koja se kupuje. Nakon toga, zahtev se podnosi nadležnoj službi lokalne samouprave prema mestu prebivališta, uz dokumentaciju propisanu članom 6 Uredbe, koja je dostupna na sajtu Ministarstva za brigu o porodici - nastavila je.

Rakić je pojasnila i dodatne mogućnosti koje majkama stoje na raspolaganju, kao i način finansiranja kupovine prve nekretnine.

- Kada se dostavi kompletna dokumentacija, zajedno sa kupoprodajnim ugovorom, lokalna samouprava predmet prosleđuje komisiji Ministarstva, koja odlučuje o zahtevu i donosi rešenje. Važno je naglasiti da majke mogu da podnesu zahtev bez obzira na to da li su zaposlene ili nezaposlene. Takođe, pravo na subvenciju ne gube ni u slučaju da njihov supružnik poseduje nekretninu koja se vodi kao njegova posebna imovina. Subvencija može da se kombinuje i sa povoljnim stambenim kreditom za mlade, što majkama omogućava da lakše obezbede svoj dom i ostvare povoljnije uslove finansiranja. Država subvencioniše do 20 odsto vrednosti nekretnine, a maksimalan iznos pomoći je 20.000 evra. Preostali deo vrednosti, odnosno najmanje 80 odsto, majke moraju da obezbede iz sopstvenih sredstava ili putem stambenog kredita - za Kurir televiziju, rekla je Rakić.

04:19 "Majke mogu da dobiju subvenciju i ako su nezaposlene": Pomoćnica ministra za brigu o porodici i demografiju za Kurir TV otkrila uslove za državnu pomoć Izvor: Kurir televizija

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