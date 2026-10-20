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Pesma "Ruzmarin", koja je postala jedan od simbola predizborne kampanje "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nosi mnogo dublju poruku nego što se na prvi pogled čini, kaže analitičar Nebojša Obrknežev, koji je na Informer TV govorio o njenoj istorijskoj simbolici i značaju za srpsku tradiciju.

Gostujući u emisiji "Info dan" na Informer TV, analitičar Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost razmontirao je do najsitnijih detalja sve podvale blokadera i takozvane "studentske liste", te do detalja objasnio duboku istorijsku i narodnu simboliku pesme "Ruzmarin", koja je postala zaštitni znak i simbol pobedničke kampanje "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Nemanja Nikolić

Obrknežev je slikovito objasnio zašto blokaderima, srpska trobojka i tradicija izmamljuju neviđeni bes i strah.

Snažna poruka borbe protiv svih zlih sila

Obrknežev je u studiju Informer TV objasnio da pesma "Ruzmarin" nije slučajno izabrana, već da nosi snažnu poruku borbe protiv zlih sila i očuvanja identiteta našeg naroda još iz srednjeg veka:

Foto: Nemanja Nikolić

Foto: Nemanja Nikolić

- Ruzmarin predstavlja simbol gajenja istorije sećanja. Vi bez toga kao narod više ne postojite! Dublje značenje još u srednjem veku jeste bilo borba protiv zlih sila. A još veća stvar kod nas Srba jeste što se upravo trobojka stavlja oko tog ruzmarina! I mene uopšte ne čudi što za njih ruzmarin deluje kao politički glogov kolac, tako to definišem prema nalogodavcima i promotorima te liste! Pesma definitivno postaje simbol kampanje, ali najveći simbol jeste borba za očuvanje naše otadžbine - poručio je Obrknežev na Informer TV.