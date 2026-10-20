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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", bio je specijalni gost ruske novinarke i voditeljke Ksenije Sobčak za njen You Tube kanal "PažnjaSobčak" ("ОсторожноСобчак"), koji prazi 4,24 miliona gledalaca! Sobčakova je razgovor s Vučićem najavlila kao svetsku ekskluzivu, a eme intervjua su bile opasnosti od izbijanja Trećeg svetskog rata, odnosi sa svetskim liderima, ali i o politička situacija u Srbiji uoči vanrednih parlamentarnih izbora.

Ksenija Sobčak je istakla da je glavno pitanje Vučiču - kako je biti jedini evropski političar koji nije uveo sankcije Moskvi i kako Vučić uspeva da lavitira između velikih sila.

Aleksandar Vučić i Ksenija Sobček Foto: screenshot YT/sobchak

Takođe, novinarka je podsetila da je Aleksandar Vučić prvi izjavio da će biti veliki rat: Vučić je 2021. godine predvideo sukob između Rusije i Ukrajine. Na njeno pitanje šta mislu kada će svetski rat početi, Vučić je odgovorio:

"Pa, sada smo u takvoj fazi gde nema povratka".

Aleksandar Vučić smatra da će za sto sesti Putin i Zelenski.

- Ali neko od njih će u tom trenutku imati značajnu prednost. Znam i ko će je imati ali ne bih sada o tome - dodao je.

Usledilo je pitanje Ksenije Sobčak: Ko će biti Vaš Medvedev? (Dmitrij Medeved, bivši predsednik Rusije), aludirajući na kandidata SNS za predsedničke izbore, a Aleksandar Vučić je citirao svoje političke protivnik:

- Neka bude makar i crni đavo, samo da nije Vučić!

Vučić je u intervjuu rekao i da će Vladimir Putin biti još dugo na vlasti u Rusiji, a pored geopolitičkih prognoza, Vučić i Sobčakova su razgovarali i o njegovim privatnim susretima sa Zelenskim, odnosima sa Trampom i Si Đinpingom, kao i o pitanju da li uopšte postoji šansa za mir u svetu.