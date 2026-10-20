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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" više puta je pokazao da je spreman na debatu sa svim svojim političkim protivnicima. Iliju Srdanovića, prvog na Studentskoj listi, pozvao je na TV duel ko zna koliko puta, a isti poziv uputio je javno i Ginteru Felingeru, NATO lobisti i Kurtijevom lobisti, koji je javno podržao blokadere uz poruku da Vučića treba da pošalju u Sibir, gde mu je, kaže, i mesto.

Vučić je na predizbornom skupu u Kruševcu otvoreno pozvao Felingera na televizijsko sučeljavanje:

- Pozivam najvećeg NATO lobistu u Evropi Gintera Felingera da dođe na televizijski duel protiv mene. Neka zastupa Studentsku listu i svog Srdanovića, koji ne sme, a ja ću da branim slobodarsku Srbiju. Dođi, Gintere, na televizijski duel. Dođi, Gintere, čekam te, na kojem hoćeš jeziku. Da ti pokažemo šta je slobodarska Srbija i kako se brani i čuva majka Srbija - kazao je doskorašnji predsednik.

Aleksandar Vučić Foto: Nemanja Nikolić

Smešan izgovor

Međutim, Felinger je ubrzo pokazao kukavičluk (jasan zbog nedostatka bilo kakvih argumenata) kao i svi ostali blokaderi. Iako je izjavio da pristaje na duel, odmah je sam sebi skočio u usta, kazavši da odbija da dođe u Beograd, uz više nego smešan izgovor da ne želi da "prođe kao Aleksej Navaljni". Navaljni je, podsetimo, bio žestoki protivnik šefa Kremlja Vladimira Putina i stradao je tokom izdržavanja zatvorske kazne.

Felinger bi tako TV duel onlajn (pazite sad), ali oči u oči ni slučajno.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da albanski lobista Felinger ima pravo da podržava Studentsku listu, ali javno političko svrstavanje podrazumeva i spremnost da svoje stavove odbrani pred pitanjima i protivargumentima.

- Kad tako oštro napadate Aleksandra Vučića, očekivano je da prihvatite i direktnu raspravu s njim. Felinger je prihvatio onlajn duel, pa se sada treba dogovoriti o jasnim pravilima i omogućiti građanima da čuju konkretne odgovore. Politička uverljivost najbolje se proverava kad vaš stav mora da izdrži potpitanje. Vučićeva spremnost da razgovara i s tako oštrim kritičarem predstavlja priliku da javnost uporedi argumente. Zato raspravu treba održati i sprečiti da pregovori o formatu postanu zamena za sučeljavanje mišljenja - navodi Barac i nastavlja:

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Istovremeno, predstavnici Studentske liste duguju javnosti jasan odnos prema Felingerovoj podršci. Ukoliko se od nje nisu ogradili, legitimno je pitati da li prihvataju njegove političke stavove ili im odgovara samo to što napada Vučića.

Prema rečima našeg sagovornika, tuđa podrška ne znači automatski zajedničku politiku, ali upravo zato treba jasno označiti razlike.

- Ko traži poverenje da vodi Srbiju, mora biti spreman da odredi granice prihvatljivog i prema svojim podržavaocima. Odgovornost podrazumeva da iste kriterijume primenjujete i na političke protivnike i na one koji vas podržavaju - zaključuje Barac.

Austrijancu beščašće srednje ime Tražio spomenik za Madlen Olbrajt Albanski i NATO lobista Ginter Felinger, koji živi u Austriji, između ostalog, poznat je po tome što je tražio da se spomenik Milici Rakić, devojčici koju su ubile NATO bombe, ukloni iz centra Beograda. On je rekao da bi na tom mestu trebalo postaviti bistu za Madlen Olbrajt. Takođe, poznat je po sramnim izjavama, kad je pre nekoliko godina na društvenim mrežama izjavio da Beograd treba da bude bombardovan, i to na Božić.

Gde je nestala hrabrost?

Politički analitičar Marko Miškeljin kaže za Kurir da ako neko pretenduje da odlučuje o budućnosti Srbije, mora da bude spreman da svoje stavove brani pred građanima.

Marko Miškeljin Foto: Kurir Televizija

- Zato je legitimno pitati zašto prvi na Studentskoj listi Srdanović izbegava neposredan duel sa Aleksandrom Vučićem, ali i zašto nije spreman da se suoči sa argumentima u oblasti iz koje dolazi. Kad je reč o Ginteru Felingeru, insistiranje na onlajn debati umesto na susretu uživo deluje kao pokušaj da se unapred kontrolišu uslovi suočavanja. Ako neko ima toliko toga da poruči Srbiji i njenim građanima, onda bi trebalo da ima i hrabrosti da te stavove brani licem u lice, bez skrivanja iza ekrana. Ne mogu se tražiti politička pažnja i uticaj, a istovremeno birati uslovi pod kojima ste spremni da razgovarate - poručio je Miškeljin.