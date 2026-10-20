Foto: dragana_udovicic, Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

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Broj korisnika Alimentacionog fonda nastavlja da raste. Prema najnovijim podacima Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, doneto je 730 rešenja kojima je obuhvaćeno 1.070 korisnika, dok je ukupan iznos isplaćenih sredstava dostigao 82.083.958,35 dinara.

Samo od kraja septembra doneto je 39 novih rešenja, broj dece obuhvaćene ovom merom povećan je za 47, a isplate su uvećane za više od 9,6 miliona dinara. Ovi podaci pokazuju da se krug korisnika Alimentacionog fonda neprekidno širi i da sredstva stižu do sve više dece koja imaju zakonsko pravo na izdržavanje.

Od ukupnog broja donetih rešenja, 588 se odnosi na zahteve majki, 95 na zahteve očeva, dok je 47 rešenja doneto za punoletne korisnike koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Foto: dragana_udovicic, Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

- Nijedno dete ne može da odloži svoje potrebe zato što jedan roditelj ne plaća alimentaciju. Računi stižu svakog meseca, deca rastu, potrebne su im knjige, odeća, hrana i sve ono što čini normalno detinjstvo. Zato je važno što smo uspostavili mehanizam koji omogućava da novac stigne do dece, dok država preuzima na sebe naplatu duga od roditelja koji nije ispunio svoju obavezu. Za manje od tri nedelje podrškom smo obuhvatili još 47 dece. Želimo da svaki roditelj koji ima pravo na ovu pomoć zna da postoji rešenje i da ne mora sam da nosi teret tuđe neodgovornosti - poručila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević.

Jelena Žarić Kovačević Foto: dragana_udovicic, Tijana Ćirić/Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Za roditelje koji samostalno brinu o deci, Alimentacioni fond znači veću predvidivost porodičnih prihoda i mogućnost da lakše planiraju svakodnevne troškove. Sredstva za privremeno izdržavanje obezbeđuju se pod zakonom propisanim uslovima, bez čekanja na uspešnu naplatu od dužnika. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju podseća da isplata sredstava iz Fonda ne znači opraštanje duga roditelju koji ne plaća alimentaciju. Obaveza izdržavanja ostaje, a isplaćena sredstva država potražuje od dužnika.