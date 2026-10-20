A između ostalog će govoriti i o skandaloznoj zabrani na televiziji N1, o nedeljnim izborima, o blokaderskim najavama nasilja u Srbiji kakvo ovih dana gledamo u Francuskoj, Italiji, Albaniji…
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VUČIĆ UŽIVO DANAS OD 15.30! Na TV Informer i o skandaloznoj zabrani na televiziji N1, o nedeljnim izborima, o blokaderskim najavama nasilja...
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Aleksandar Vučić, kandidat liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas je gost Informer televizije.
Vučić će gostovati u drugom Kolegijumu Informera od 15.30 časova, a sa njim će razgovarati glavni urednik Dragan J. Vučićević.
U velikom predizbornom intervjuu Vučić govori o najaktuelnijim temama i najvažnijim pitanjima.
A između ostalog će govoriti i o skandaloznoj zabrani na televiziji N1, o nedeljnim izborima, o blokaderskim najavama nasilja u Srbiji kakvo ovih dana gledamo u Francuskoj, Italiji, Albaniji…
Kurir.rs/Informer
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