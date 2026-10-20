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Predsednica Skupštine Srbije i v.d. predsednika Republike Ana Brnabić uputila je zvanično pismo predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli u kojem ukazuje na da je sastav posmatračke misije koji dolazi u Srbiju za izbore 25. oktobra više nego sporan.

Štaviše, Brnabićeva je taksativno i argumentovano objasnila zašto je sastav misije koja dolazi na posmatranje izbora više nego sporan, pogotovo Šider kao njen predsednik.

U pismu Mecoli, u koje je redakcija Kurira imala uvid, Brnabićeva izražava snažan protest povodom sastava posmatračke delegacije Evropskog parlamenta, koja će boraviti u Republici Srbiji od 22. do 26. oktobra, a posebno, kako kaže, povodom imenovanja Andreasa Šidera za njenog šefa.

Brnabićeva naglašaava da "dosadašnje javno delovanje više članova delegacije pokazuje njenu potpunu političku pristrasnost, a što je u suprotnosti sa svim međunarodnim dokumentima, uključujući i kodeksima i smernicama EU".

- Izbor lica koja kontinuirano iznose izrazito negativne sudove o vlastima u Srbiji, a pojedini i javno iskazuju očekivanje za njihovu smenu i podršku drugim učesnicima na izborima, jasno ukazuje da oni u Srbiju dolaze sa već formiranim zaključcima, dodaje Brnabić i naglašava:

- Šef posmatračke misije, Andreas Šider, je, kao posmatrač na prethodnim izborima u Republici Srbiji, decembra 2023. godine, u više navrata otvoreno prekršio Kodeks ponašanja međunarodnih izbornih posmatrača, koji prati Deklaraciju o principima međunarodnog posmatranja izbora (Declaration-of-Principles-for- International-Election-Observation.pdf). Naime, Kodeks izričito zahteva da posmatrači svoje zaključke zasnivaju na činjeničnim i proverljivim dokazima, vode dokumentovanu evidenciju svojih zapažanja i tu dokumentaciju dostave posmatračkoj misiji.

- Andreas Šider, kao posmatrač na tim izborima, nije imao primedbi u zvaničnim zapisnicima sa biračkih mesta, dok je naknadno u javnosti govorio o fantomskim biračima i kupovini glasova. Gospodin Šider je, dakle, 2023. godine, u svakom segmentu prekršio pomenuti Kodeks. Posebno je neverovatno da, nakon što je gospodin Šider, jasno prekršio odredbe Kodeksa ponašanja međunarodnih izbornih posmatrača, a na koje smo Vam i tada ukazali, on u ovoj Posmatračkoj misiji bude unapređen u šefa Posmatračke misije Evropskog parlamenta. To je, pretpostavljam, ta vladavina prava o kojoj nam toliko pričate...

Foto: EPA Toms Kalnins, Profimedia

- Pored Andreasa Šidera, kao šefa Posmatračke misije Evropskog parlamenta, i brojni drugi članovi misije ni na koji način ne mogu ispuniti osnovni kriterijum posmatrača na izborima - a to je politička nepristrasnost, ocenjuje Brnabić koja smatra i da sve navedeno ukazuje da je Evropski parlament u Srbiju poslao posmatračku misiju koja već ima unapred određene političke stavove, a da je cilj takve ocene izbora i izbornih uslova da direktno pomogne jednom od učesnika na izborima, tj. Studentskoj listi.

- Razumemo ovu poruku i žao nam je što Evropski parlament nije našao način da ispoštuje i primeni makar sopstvene smernice i kodekse za posmatračku misiju, zaključuje Brnabićeva u pismu Mecoli.