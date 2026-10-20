Društvo
Đurđević Stamenkovski posetila kuću vojvode Vuka: Čuveni srpski junak konačno dobija spomenik u rodnom kraju!
- Milica Đurđević Stamenkovski posetila je kuću vojvode Vuka u Sjenici i najavila njenu dalju obnovu.
- Pored kuće uskoro će biti podignut spomenik ovom srpskom junaku, kao znak poštovanja i zahvalnosti.
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski, posetila je kuću vojvode Vuka u Sjenici.
Stamenkovski je istakla da je obnovljena kuća i da uskoro sledi i uređenje unutrašnjosti, a pored kuće biće podignut spomenik ovom velikom srpskom junaku, kao večni znak poštovanja i zahvalnosti.
- Evo nas u kući vojvode Vuka. U jednom pismu vojnik kaže:" Toliko žalim za tim div junakom vojvodom Vukom da ni moja smrt neće moći da mi stiša tu bol za njim." Koliko su ga vojnici voleli. I eto mučenik gde je sve bio od balkanskih ratova do Solunskog fronta. Spomenik u Beogradu, spomenik u Nišu, ali u svom kraju nije dočekao do ovog trenutka - rekla je Milica.
(Kurir.rs)
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