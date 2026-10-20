Stamenkovski je istakla da je obnovljena kuća i da uskoro sledi i uređenje unutrašnjosti, a pored kuće biće podignut spomenik ovom velikom srpskom junaku, kao večni znak poštovanja i zahvalnosti.

- Evo nas u kući vojvode Vuka. U jednom pismu vojnik kaže:" Toliko žalim za tim div junakom vojvodom Vukom da ni moja smrt neće moći da mi stiša tu bol za njim." Koliko su ga vojnici voleli. I eto mučenik gde je sve bio od balkanskih ratova do Solunskog fronta. Spomenik u Beogradu, spomenik u Nišu, ali u svom kraju nije dočekao do ovog trenutka - rekla je Milica.