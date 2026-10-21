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Zdravstveni centar Prokuplje otvorio je vrata novom prostoru čije je opremanje u toku i gde će se uskoro preseliti Opšta bolnica Prokuplje, pa ove nedelje građani mogu da obiđu 35.000 kvadrata koliko će imati nov Zdravstveni centar i upoznaju se sa opremom.

Kompletna rekonstrukcija zgrade i oprema koja je postavljena košta 100 miliona evra i taj projekat je finansirala država. Kako je tokom obilaska kazala v.d. direktora Zdravstvenog centra Prokuplje Ana Momčilović, ova zdravstvena ustanova je opremljena najsavremenijim aparatima čak za dve klase boljim nego što trenutno ima Univerzitetsko klinički centar Niš.

Po prvi put Prokuplje ima i magnetnu rezonancu, a jedino staro što ostaje je rendgen. Ukupno je 353 postelje, a sobe su dvokrevetne i trokrevetne i u svakoj je kupatilo. Prostor će čistiti roboti.

1/6 Vidi galeriju Kako izgleda novi Zdravstveni centar Prokuplje Foto: Kurir.rs/B.R.

Kako je naglasila v.d. direktora Zdravstvenog centra Prokuplje Ana Momčilović ova zdravstvena ustanova je u potpunosti prilagođena pacijentima, ali će lekari i medicinsko osoblje morati da prelaze mnogo više tokom smene, s obzirom da su ambulante na prizemlju, a odeljenja su na spratovima.

- Dobili smo zaista najsavremeniju opremu i svi aparati su novi. Naši lekari i medicinski tehničari već prolaze obuke kako bi se na vreme upoznali sa opremom, a značajnu pomoć u tome nam pružaju lekari iz Univerzitetsko kliničkog centra Niš koji će pomoći i u prvim mesecima rada. Očekujemo da se Opšta bolnica Prokuplje preseli u novi prostor najkasnije do kraja godine - istakla je ona.

Dodaje da su aparati koje je dobio Zdravstveni centar Prokuplje za dve klase iznad onoga što ima UKC Niš, te da više niko ne može da šalje pacijente na privatnu dijagnostiku i snimanja.

Foto: Kurir.rs/B.R.

- Postoji deficit na određenim odeljenjima, kao prvo na Očnom, jer imamo samo jednog lekara. Pokušavali smo na sve moguće načine da uposlimo i nove, ali prosto očnih lekara nema. Deficitna je i Ortopedija, a na ostalim odeljenjima je dovoljno potrebnih specijalista- kazala je Momčilović.

Novi prostor je dobio privremenu upotrebnu dozvolu, te je ostalo da se reši protivpožarni put, kao i preseljenje skenera i rendgena što će otežati potrebna snimanja u narednom periodu. Promeniće se i način organizacije rada, a sa četiri operacione sale koje su u potpunosti nove lekari će moći da obavljaju sve potrebne intervencije u vrlo kratkom roku.

Na početku će problem biti i snalaženje u kretanju pacijentima jer postoji više ulaza, a glavni u zgradi biće onaj koji je i za Dom zdravlja.