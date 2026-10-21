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U Beogradu se održava dvadeset prvi međunarodni kongres Udruženja ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, koji okuplja stručnjake iz zemlje i inostranstva radi razmene znanja i iskustava o savremenim dostignućima u ginekologiji i akušerstvu. U okviru kongresa biće održan i četvrti internacionalni simpozijum posvećen očuvanju fertiliteta i onkofertilitetu.

Koje su glavne teme ovogodišnjeg kongresa, do kada traje i šta će nova medicinska saznanja značiti za pacijentkinje u Srbiji za emisiju "Redakcija" otkrio je prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor GAK "Višegradska".

- Ovo je naš 21. kongres, a održali smo i 20 simpozijuma. Naše udruženje ima dugu tradiciju, a ovo je naš godišnji i najveći kongres ginekologa i akušera u ovom regionu. Očekujemo između 600 i 700 učesnika, imamo 100 pozvanih predavača iz više od 20 zemalja, uključujući zemlje regiona i Evrope. Imaćemo i oko 45 mladih predavača, kojima ćemo pružiti priliku da predstave svoja iskustva. Kongres je veoma značajan za razmenu iskustava na ovim prostorima, ali i sa kolegama iz Evrope i celog sveta. Govorićemo o novim metodama lečenja, savremenoj dijagnostici, novim vodičima i iskustvima iz prakse u našim zemljama, regionu i širom Evrope. Kongres će obuhvatiti sve važne teme iz ginekologije i akušerstva, perinatologije i vantelesne oplodnje, kao i oblasti koje su danas u ekspanziji, poput minimalno invazivne hirurgije i poremećaja statike genitalnih organa - rekao je Stefanović.

prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor GAK "Višegradska" Foto: Kurir Televizija

Nova saznanja o očuvanju fertiliteta

Kako je istakao, stručnjaci iz Srbije i inostranstva razmeniće iskustva i predstaviti novine u ovoj sve značajnijoj oblasti medicine.

- U okviru kongresa održava se i četvrti Kongres očuvanja fertiliteta i onkofertiliteta Srbije. Reč je o relativno novoj oblasti u ginekologiji i akušerstvu, u kojoj je naša klinika prepoznata kao referentni centar od strane Ministarstva zdravlja. Udruženje organizuje kongres na kojem ćemo predstaviti najnovija saznanja i dostignuća. Ugostićemo i Mišela Devosa iz Belgije, načelnika IVF centra u Briselu, jednog od najvećih centara u Evropi. Imaćemo čast da čujemo njegova saznanja i perspektive o onkofertilitetu. Kongres će biti multidisciplinaran. Učestvovaće i kolege urolozi, koji će govoriti o lečenju tumora i očuvanju fertiliteta, uključujući tumore testisa, kao i hematolozi, koji će predstaviti mogućnosti očuvanja fertiliteta kod hematoloških oboljenja. Učestvovaće i stručnjaci iz oblasti abdominalne hirurgije i drugih disciplina - nastavio je.

Dodao je da će na kongresu biti predstavljena savremena dostignuća koja bi mogla da unaprede pristup lečenju i prevenciji u ginekologiji.

- Ova tema biće povezana i sa sesijama posvećenim vantelesnoj oplodnji, gde ima mnogo novina. Uvek postoji nešto novo što može da se čuje, od različitih modaliteta stimulacije ovulacije do posebno važnih postupaka za onkološke pacijente koji su završili lečenje i žele da se ostvare kao roditelji. Predstavićemo i novine u oblasti humanog papiloma virusa (HPV), testiranja i organizovanog skrininga u Srbiji, koji bi trebalo da funkcioniše još bolje nego do sada. Govorićemo o studijama sprovedenim u Srbiji prošle godine, uključujući studiju primarnog HPV testa, koji je već uveden u mnogim evropskim zemljama - istakao je direktor.

Foto: Profimedia

- Razgovaraćemo i o vakcinaciji protiv HPV-a. Vakcina je dostupna i o trošku države već četiri godine, ali obuhvat vakcinacijom još nije zadovoljavajući. Na kongresu ćemo zato razmatrati ideje i predloge o tome kako da se vakcinacija unapredi. Novina je i sve više dokaza o koristima vakcinacije ne samo kod adolescenata uzrasta od devet do 19 godina već i kod osoba starijih od 26 godina koje su već imale premaligne lezije. Vakcina može da pomogne u smanjenju rizika od ponovne pojave takvih lezija. O svemu tome govorićemo na našem kongresu u Beogradu - za Kurir televiziju, objasnio je Stefanović.

03:49 VELIKI 21. KONGRES GINEKOLOGA U BEOGRADU OKUPLJA STRUČNJAKE IZ VIŠE OD 20 ZEMALJA! Direktor GAK "Višegradska" za Kurir TV otkrio koje teme će biti u fokusu Izvor: Kurir televizija

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