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Dramski pisac Siniša Kovačević podelio je birače po obrazovanju i starosti i rekao da oni iz unutrašnjosti Srbije vrede manje od onih iz dijaspore, a penzionerima je poručio da treba da misle samo o svojoj sahrani!

Tokom gostovanja u emisiji „Bez pardona" gde je iznosio stavove o pravu građana da odlučuju na izborima, na poziv voditelja da dramski pisac uputi poruku voditeljevom deda Božidaru koji će, kako je naveo, da zaokuruži broj jedan i glasa za listu Ujedinjena Srbija, Kovačević je odgovorio:

- Deda Božo, sa 91 godinom možeš da odlučuješ samo o kvalitetu vlastite sahrane. I ni o čemu drugom!

On je u emisji uporedio obrazovanje birača iz srpske dijaspore sa stanovnicima Merošine, i rekao da su građani koji pripadaju našoj dijaspori u Njujorku obrazovaniji od onih iz Merošine i to je naveo kao primer da ubedljiva podrška iz velikih svetskih gradova za blokadere može biti poništena glasovima iz jedne male opštine u Srbiji.

- Stići će slavodobitni glasovi iz Njujorka, ne znam, 90 prema jedan, iz Toronta, iz ne znam, Praga, odakle god, nije bitno. A onda će jedna Merošina sve to da potamani, da eliminiše - rekao je Kovačević

Na to je dao objašnjenje razlike između birača koji žive u inostranstvu i onih iz Merošine:

- Tu imate samo jedan mali problem što je taj tamo u dalekom Njujorku verovatno doktorirao ili bar završio fakultet, ovaj u Merošini to nije uradio. I ovaj je tamo u Njujork otišao zato što su njegovi intelektualni, polemički, pa ako hoćete i slobodarski prohtevi daleko veći i zato on glasa sa 12.000 kilometara udaljenosti - naveo je Kovačević.