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Nemanja Karović, predstavnik tzv. Studentske liste, sinoć se u debati na javnom servisu obrukao za sva vremena kada je južnu pokrajinu Srbije - Kosovo i Metohiju u region?!

Koliko god to s jedne strane sramno i protivustavno bilo, s druge strane građani Srbije koji su sinoć pratili predizborno sučeljavanje na RTS, osim šoka i neverice, konačno su mogli da vide koji su pravi planovi blokadera i šta stvarno misle o Kosovu i Metohiji i lažnoj Kurtijevoj državi jer su im maske konačno pale.

Na Karovićeve reči kojima KiM smešta u region (?!) odmah su oštro reagovale i voditeljka na javnom servisu kao i narodna poslanica Marina Raguš koja je rekla:

- Vi ste upravo sada priznali nezavisnost tzv. Kosova jer ste ga smestili u region!