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Virus gripa je i ove godine stigao u Srbiju ranije, prvi slučaj laboratorijski je potvrđen još u septembru, a već do sada je sedam osoba obolelo, prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Profesor Zoran Radovanović, epidemiolog objašnjava da je grip u ovo doba godine redak, a njegovu jačinu kojom obara u krevet poredi sa situacijom kada čoveka udari kamion.

Profesor objašnjava i da trenutno nema epidemijskog javljanja gripa, i da nas taj talas očekuje tek kada temperatura padne za 10 do 15 stepeni.

Na pitanje zašto nam je opet grip stigao ranije, čak i ranije u odnosu na prošlu godinu kada su prva četiri slučaja potvrđena u nedelji od 13. do 19. oktobra 2025. godine, profesor objašnjava da je veća verovatnoća da se nađe ako se traži, ali i da je moguće da su mu pogodovali vremenski uslovi.

- Ove godine su prvi slučajevi otkriveni u septembru. Veća je verovatnoća da ćete da otkrijete ako više tražite. Verovatno je, s jedne strane, ove godine urađeno više testova, a čak i ako nije, to je stvar slučajnosti. Nekad se uradi 150 testova pa nađe 3, nekad nijednog, a nekad 7. Drugo, moguće je da su ovi hladni dani, hladniji nego što se očekuje za ranu jesen, malo doprineli - objašnjava profesor Radovanović.

Prof. dr Zoran Radovanović o gripu Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

Dva uslova za sezonski uspon učestalosti gripa

On kaže da je grip u ovo doba godine redak, ali da za sada ne postoje uslovi za epidemijski talas.

- Možete čak i leti, ako biste radili stotine testova, da nađete virus gripa kod nekog u nosu ili grlu, ali nema epidemije gripa. Epidemijski talas će da krene kada temperatura bude za 10 do 15 stepeni niža nego što je sada. Potrebna su 2 uslova: niska temperatura i suv vazduh. Niska temperatura i suv vazduh pogoduju virusu gripa i tad on pravi taj sezonski uspon učestalosti. To se kod nas, po pravilu, dešava krajem decembra ili početkom januara. Dakle, epidemije još nema i neće je biti - napominje profesor Zoran Radovanović.

U Engleskoj dominira AH1N1, takozvani svinjski grip koji je 2009. izazvao pandemiju, a i kod svih potvrđenih slučajeva u Srbiji u pitanju je AH1pdm09.

- To 09 znači da je soj iz 2009, a "M" znači meksički. Ali, to je ta varijanta takozvanog svinjskog gripa, koji je bio pandemijski. Ona se menjala još iz te 2009. godine. Od tad se svake godine menjala i pojavljivali su se simultano stotine različitih podvarijanti - objašnjava profesor Radovanović.

Grip nastupa naglo

U Srbiji trenutno cikluiše više virusa istovremeno, a profesor Radovanović kaže da samo dva mogu biti ozbiljna - upravo grip, i korona virus, odnosno kovid.

Osoba može da širi virus i pre nego što se pojave prvi simptomi Foto: Shutterstock

- Ako samo curi nos, ako nema temperature i malo boli grlo, onda je to nazeb i to je obično rinovirus. Može da bude i neki metapneumovirus, ili respiratorni sincicijalni, koji može da bude ozbiljan kod dece, ali kod odraslih ljudi prođe blago. Dakle, to je sve kategorija nazeba, odnosno prehlade. To nije zato što vam je hladno, nego što vas je pogodio virus. To je cela grupa virusa koji prave jako blagu kliničku sliku.

- Međutim, postoje dve bolesti koje su ozbiljnije. Jedna je COVID-19. On više nije tako strašan kao što je bio, zato što su sad, u opticaju sojevi od Omikrona, koji su blaži. Pored tga, mi smo stekli imunitet. Svako od nas je došao već u kontakt sa uzročnikom COVID-19. Ali, to ipak može da bude ozbiljna bolest i može da izazove dugo COVID-19, a to znači mesecima da se čovek bakće. Kod korone su simptomi ozbiljniji, bude temperatura povišena ili čak izraženije povišena, javljaju se glavobolja, malaksalost, gušobolja. Ne curi toliko nos, ali postoje bolovi u grlu, glavobolja, čovek je malo izlomljen, ima potrebu da legne u krevet. Ali, to ide malo postepenije - objašnjava profesor Zoran Radovanović.

Grip, međutim, nastupa drugačije. Naglo.

Foto: Shutterstock

- Kod gripa, to je kao da čoveka udari kamion. Iz punog zdravlja u roku od 2,3 sata, on mora da legne. Dakle, taj jako nagao početak, visoka temperatura i ostalo, to pravi razliku u odnosu na druge viruse - kaže profesor Radovanović i dodaje da, ipak, prava dijagnoza ne može da se potvrdi bez laboratorije.

Koliko puta u životu može da se preležli grip

Osvrnuvši se na ljude koji govore da svek godine imaju grip profesor kaže da to ne može biti istina, već da može da se radi o jačoj prehladi, a da pravi grip, sa školski opisanom kliničkom slikom, čovek može da ima 5 do 6 puta u toku života.

- I, to je obično češće kad je mlad. Ja sam u celom odraslom životu imao 2 puta pravi grip. I, to je zaista ozbiljno, ali može da bude i blaža klinička slika - kaže profesor Zoran Raovanović.

Kada je najbolje primiti vakcinu protiv gripa

Vakcinacija protiv gripa u Srbiji je počela prošle nedelje, ali profesor Radovanović kaže da sa njom ne treba žuriti, a objašnjava i zbog čega:

- Kada krene epidemija sezonskog gripa, ona može da traje 8, 10 ili 12 nedelja. Dakle, treba se zaštititi do kraja marta, a zvanično se kaže da vakcinalna zaštita traje 6 do 12 meseci, ali kod starijih ljudi ona traje kraće. S tim u vezi, da bismo se sačuvali do kraja marta, čak je bolje vakcinisati se idućeg meseca - savetuje profesor Radovanović.