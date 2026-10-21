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Predsednik Socijalističke partije Srbije i nosilac liste "Faktor stabilnosti" Ivica Dačić gostovao je u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, gde je detaljno govorio o ključnim državnim pitanjima, predstojećim izborima, pritiscima na zemlju i istorijskoj ulozi stranke na čijem je čelu.

Odgovarajući na pitanje zašto je stranka za predstojeću kampanju izabrala upravo slogan "Faktor stabilnosti" i šta taj pojam predstavlja u aktuelnom političkom trenutku, lider socijalista je naglasio da Srbija u kriznim vremenima mora imati jasnu političku tačku oslonca.

- Uvek nam je potrebno vezivno tkivo, jak koren i sigurno sidro na koje svako može da se osloni u nemirnim vremenima. Upravo to sidro i ta sigurna luka jesu politika i stavovi Socijalističke partije Srbije. Podsetiću da je još u vreme Dejtona i drugih istorijskih sporazuma Slobodan Milošević bio karakterisan kao faktor mira i stabilnosti u regionu. Druga važna poruka jeste da je svaki građanin faktor koji odlučuje i vi ste taj faktor - kaže Dačić.

Foto: Marko Kranjc

Objašnjavajući poruku koju SPS šalje biračima pred izbore, prvi čovek socijalista podvukao je da je istorijsko iskustvo pokazalo kako je pomenuta partija uvek bila garancija mirnog raspleta u kriznim situacijama.

- Naša je poruka zato dvostruka: bez Socijalističke partije Srbije nema političke stabilnosti. To je iskustvo pokazalo u svim kriznim vremenima, tokom bura u međunarodnim odnosima i u trenucima kada su se politička pitanja rešavala sukobima, ulicom i haosom. Uvek smo bili faktor stabilnosti.Naš slogan nije nastao kao marketinška ideja, već kao odraz političke realnosti: sa nama nema neizvesnosti, a bez nas nema stabilnosti i sigurnosti.

Povratak sa političkog dna i doslednost uslovima saradnje

Podsećajući na političke lomove i prognoze dela javnosti da će SPS nakon 2000. godine potpuno nestati, otvorena je i tema Dačićevog preuzimanja stranke 2006, povratka u izvršnu vlast 2008. i dolaska na čelo Vlade 2012. godine, upitavši ga da li je takav kontinuitet rezultat građenja osobenog modela saradnje ili njegove lične političke uloge. Osvrćući se na period nakon 5. oktobra, lider socijalista podsetio je na unutrašnje borbe i očuvanje stranačke strukture dok je njen bivši predsednik bio u Hagu.

- Većinu tih odnosa gradio sam lično. Pre nego što sam 2006. godine postao predsednik stranke, od 2003. sam vodio Glavni odbor SPS-a, koji je u to vreme zamenjivao predsednika dok je bio u Hagu. Naša istorija posle 5. oktobra bila je izuzetno burna. Taj period bio je svojevrsni 'strašni sud' za Socijalističku partiju Srbije, ali smo ostali jedna od retkih partija u Evropi - gotovo jedina koja je preživela takav istorijski diskontinuitet. Dok su druge stranke nestajale, mi smo sačuvali kontinuitet koji traje još od devedesetih, pa i pre toga, oslanjajući se na tradiciju Saveza komunista i Socijaldemokratske partije, zbog čega koren našeg osnivanja vezujemo još za 1903. godinu - kaže Dačić.

Govoreći o uslovima pod kojima je SPS gradio savezništva na političkoj sceni Srbije tokom protekle dve decenije, Dačić je istakao da stranka nikada nije odstupala od svojih programskih temelja.

05:13 BEZ SPS-A NEMA STABILNOSTI, SVE OSTALO JE MAČKA U DŽAKU Ivica Dačić u "Usijanju" o predsedničkoj kandidaturi Izvor: Kurir televizija

- Nismo uvek sami kreirali političku situaciju. Ona je zavisila od odnosa snaga i spremnosti drugih aktera na saradnju, ali u Srbiji ne postoji politička stranka koja od vremena Slobodana Miloševića do danas nije imala neku vrstu saradnje sa nama. Pritom, naša konstanta nije bila menjanje partnera, već doslednost sopstvenoj politici - kaže Dačić.

On je pri tome izneo i dva ključna stuba na kojima počiva celokupno delovanje socijalista, naglašavajući da sa te pozicije stranka ulazi u svaku vlast.

- Uvek smo se vodili sa dva osnovna principa: zaštitom državnih i nacionalnih interesa i borbom za socijalnu pravdu. Ko je želeo saradnju sa nama, morao je da uvaži te uslove. Kada smo bili jači, nametali smo svoju politiku kao vodeću; kada smo bili slabiji, borili smo se da u koaliciji ostvarimo što veći deo svog programa. Na kraju, kada podvučete crtu, nije najvažnije da li ćete pasti, već da li možete da ustanete - kaže Dačić.

Odbrana državnih interesa i pritisci spolja

U nastavku razgovora otvoreno je pitanje sve učestalijeg poređenja današnjih političkih prilika sa događajima oko 5. oktobra, kao i bojazni od dubokih podela i pokušaja vaninstitucionalnih promena kakve je Dačić već jednom preživeo tokom političke karijere. Komentarišući pritiske koji se vrše na zemlju, napravio je istorijsku paralelu sa periodom devedesetih i ulogom bivšeg predsednika SPS-a.

- To je potpuno suprotno našem principu političke stabilnosti. Bili smo izloženi neprekidnim pritiscima - Slobodan Milošević i ja napadani smo isključivo zato što je Socijalistička partija Srbije bila najjača brana radu protiv srpskih nacionalnih i državnih interesa. Prva žrtva obojene revolucije bio je upravo Slobodan Milošević. Može se polemisati o njegovoj krivici, a za to postoje politički i pravni mehanizmi, ali svoditi cele devedesete godine samo na krivicu Miloševića i SPS-a predstavlja istorijsko negiranje dubokih problema sa kojima se srpski narod suočavao - kaže Dačić.

Objašnjavajući korene i misiju Pokreta iz koga je proistekao SPS, lider socijalista se osvrnuo na širi istorijski kontekst borbe za srpsko pitanje.

- Kao što sam ja potekao iz naroda, tako je i SPS proizašao iz opštenarodnog pokreta koji je vodio Milošević. Tenutak i razlog nastanka tog pokreta bili su želja da se srpsko pitanje ponovo vrati u fokus - pitanje koje je bilo potisnuto još 1918. godine stvaranjem Jugoslavije i idejom o jednom troimenom narodu. Upravo zato smo i Milošević i ja, kao predvodnici te politike, bili glavne mete napada: cilj je bio rušenje partije da bi se nametnuo tuđi politički kurs - kaže Dačić.

Foto: Marko Kranjc

Skrećući pažnju na aktuelnu političku ponudu, Dačić je jasno podvukao crvene linije kada je u pitanju status Kosova i Metohije i reagovanja zapadnih zvaničnika.

- Danas građani biraju između proverene političke stabilnosti i 'mačke u džaku'. Sa nama se jasno zna na čemu smo: Kosovo ne može biti nezavisna država. Napadaju me kada kažem da u Prizrenu treba da se vijori srpska zastava. Pa koja druga da se vijori u gradu u kom sam rođen i koji je bio prva srpska prestonica?Kada pojedini stranci, poput Rota iz Nemačke, poručuju da to ne smem da govorim, pitam se da li bi valjda nemačka zastava trebalo da se vije iznad Beograda? - kaže Dačić.

U tom duhu, lider socijalista je zaokružio politički identitet stranke kroz istorijski kontinuitet oslobodilačkih pokreta na ovim prostorima.

- Socijalistička partija Srbije je nastavljač tradicije hajduka, ustanika, boraca za slobodu iz Drugog svetskog rata i branilaca iz devedesetih godina. Zato je SPS neuništiv, dok sa druge strane imate političke opcije koje nude neizvesnost - kaže Dačić.

Na podsećanje voditeljke o optužbama da je rušenje režima devedesetih bilo finansirano i organizovano spolja, bez spontanosti građana, Dačić je izneo svoje viđenje tadašnjih pozadinskih motiva.

- Kakav spontani izlazak - u suštini je sve to bilo dobro organizovano. Meni su pametni ljudi tada otvoreno rekli: 'Mi se ne borimo za demokratiju, mi se borimo za vlast.' A danas pred sobom imate džak u kome se nalazi mnogo različitih mačaka. I vi sada treba da zavučete ruku u taj džak i izvučete jednu, a da pritom ne znate ni kakve je naravi, ni kako će se ponašati, niti kakvu politiku uopšte zastupa - kaže Dačić.

Odnosi sa Moskvom, srpski patriotizam i raspad opozicionih saveza

Povod za naredni segment razgovora bio je nedavni odlazak Ivice Dačića u Moskvu i susreti sa najvišim zvaničnicima Ruske Federacije, poput Marije Zaharove, Sergeja Lavrova i ministra Šojgua, koji su mu poželeli uspeh na izborima. Razjašnjavajući teme i razloge odlaska u Rusiju u samom finišu predizborne kampanje, on je odbacio tvrdnje da je reč o marketinškom potezu.

- Moja poseta je prvobitno bila planirana za mart, ali sam tada zbog zdravstvenog kolapsa završio u bolnici, pa je put pomeren za jesen. Pojedinci tvrde da sam to uradio namerno, u sklopu izborne kampanje, ali čitava javnost već dobro zna da imamo odlične odnose sa Moskvom. Socijalistička partija Srbije se godinama ponosi time, jer je to u našem najboljem nacionalnom i državnom interesu - zašto bih govorio protiv naših prijatelja? Sa zapadnim diplomatama proces ide preko asistenata i pomoćnika, pa budete zadovoljni ako uopšte uspete da stupite u kontakt sa nekim. Ako izgubimo prijatelje, a neprijatelje ne pretvorimo u saveznike, pravimo korak ka provaliji i političkom samoubistvu - kaže Dačić.

Govoreći o svom političkom ubeđenju, Dačić je istakao potpunu posvećenost državi, podsećajući na tragične sudbine srpskih vođa kroz istoriju.

Foto: Marko Kranjc

- Nisam rusofil, ja sam srbofil. Moje srce kuca za Srbiju i nema srećnijeg trenutka za mene nego kada se vraćam u svoju zemlju. Na oslobođenje Kosova čekali smo četiri i po veka, sve do Kumanovske bitke 1912. godine, kada je u Beogradu stajao transparent 'Osveta za Kosovo'. Nažalost, istorija pokazuje kako se ovaj narod često odnosi prema svojim liderima i kako prolaze oni koji brane državne interese. Slobodan Milošević je platio glavom svoju borbu za nacionalne interese, i to baš na Vidovdan, kada je izručen. To je velika tragedija našeg naroda - što smo kroz istoriju, od Karađorđa do Miloševića, glave svojih vođa predavali neprijateljima.

U tom svetlu, predsednik SPS-a se osvrnuo i na ulogu nekadašnjeg i sadašnjeg studentskog pokreta, podsećajući na svoje političke početke.

- U moje vreme, studentski pokret je podržavao Miloševića i ja sam lično učestvovao u demonstracijama podrške, a oni koji danas podržavaju proteste trebalo je to da rade dok su i sami bili studenti - kaže Dačić.

Analizirajući strukturu izborne liste koja se u javnosti predstavlja kao tzv. studentska, Dačić je izneo konkretne podatke o starosnoj dobi kandidata.

- Znate, taj studentski pokret se zapravo i nije samostalno kandidovao na izborima. Na toj njihovoj blokadarskoj listi ima čak 73 kandidata koji su stariji od mene. Među njima su i pojedinci koji su mi nekada predavali da je komunizam najbolji sistem na svetu, kao i oni koji otvoreno govore da se stide Republike Srpske. Šaroliko je to društvo - kaže Dačić.

Predviđajući politički scenario nakon zatvaranja birališta, Dačić se podsetio postpetooktobarskih sukoba u okviru nekadašnjeg DOS-a koji su SPS-u ponovo otvorili vrata vlasti.

- Upravo zato sam uveren da će se ta blokadarska lista posle izbora raspasti na desetak različitih frakcija i grupa. To smo već videli sa DOS-om - i DOS se raspao. Znate li kako je SPS uopšte uspeo da se vrati na političku scenu? Upravo tako. Vojislav Koštunica je posle godinu ili dve zaključio da više nikada neće sa Zoranom Đinđićem, dok je Đinđić shvatio da ne želi saradnju ni sa Koštunicom, ni sa G17 Plus. Kada su došli u taj ćorsokak, sami su potražili kontakt sa Socijalističkom partijom Srbije - kaže Dačić.

Foto: Marko Kranjc

Kandidate reda i zakona čeka borba za bolji položaj policije

Voditeljka je potom fokus razgovora preusmerila na resorse unutrašnjih i spoljnih poslova po kojima je Dačić prepoznatljiv u javnosti, naglasivši proces odzivanja nezavisnosti Kosova koji je sprovodio kao šef diplomatije, ali i izuzetne pritiske kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova bilo izloženo u prethodnom periodu.

Odgovarajući na pitanje o ulozi MUP-a tokom nemira, Dačić je stao u potpunu zaštitu pripadnika snaga bezbednosti.

- Policija je ta koja razdvaja civilizovanu državu od haosa i nasilja. Na ovim izborima ja sam kandidat reda i zakona i zato sam apsolutno hiljadu posto na strani policije. Naravno, ne podržavam onaj mali deo policajaca koji krše zakon i vrše zloupotrebe; oni moraju da odgovaraju za svoje postupke. Ali policija kao celina bila je žrtva. Podnela je najveće žrtve za očuvanje javnog reda, mira i stabilnosti u Srbiji i doslovno spasila zemlju od građanskog rata.

Poredeći reakciju domaće policije sa scenama nasilja i demonstracija u zapadnoevropskim metropolama poput Pariza, voditeljka je upitala da li je MUP uspeo da sačuva bezbednost na ulicama naših gradova. Skrećući pažnju na dvostruke aršine, Dačić je uporedio sredstva prinude koja se koriste u svetu i kod nas.

Foto: Nina Lazarević

- Od zapadnih političara nije prošao dan a da nam nisu stizale kritike na račun ponašanja naše policije, iako smo imali više od 32.000 neprijavljenih skupova i preko 400 povređenih policajaca. Pritom nam nijedna svetska policijska služba nije uputila zamerku, zamerke su stizale isključivo od političara koji vode ta ministarstva.

Nastavljajući o ovoj temi, on je energično demantovao navode o prekomernoj upotrebi sile.

- Kada pogledate kako njihove službe postupaju prema demonstrantima, jasno je da primenjuju daleko teža sredstva prinude nego što je to slučaj kod nas. Kod nas nikada nisu upotrebljeni vodeni topovi ni gumeni meci, a tvrdnje o korišćenju zvučnih topova su čista laž. Činjenica da je više od 400 naših pripadnika povređeno jasno govori da je policija bila žrtva.

Govoreći o sistemskim koracima za poboljšanje uslova rada u policiji, lider socijalista je najavio konkretne mere i potpisivanje dokumenta sa sindikatima.

- Zato ponavljam: svaki napad na policiju jeste direktan napad na državu Srbiju. Policija zaslužuje potpunu podršku i drugačiji tretman društva. Bio sam prvi ministar u Evropi koji je potpisao Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike, što su sindikati izuzetno cenili. O tome sam razgovarao i sa Vučićem - planiramo potpisivanje novog ugovora koji će adekvatno vrednovati sve aspekte njihovog rada. To ne podrazumeva samo veće plate, već i redefinisanje ovlašćenja i uopšte promeni odnosa prema policiji. Kao neko ko je bio i ministar unutrašnjih i ministar spoljnih poslova po osam godina, dobro znam koliko je posao policajca težak.

Socijalna pravda i besplatno zdravstvo

U završnici gostovanja otvorena su i socijalno-ekonomska pitanja sa kojima se građani širom Srbije svakodnevno susreću, pri čemu se novinarka posebno osvrnula na stanje u zdravstvenom sistemu. Evocirajući lične trenutke tokom nedavnog boravka u bolnici, Dačić je izrazio zahvalnost lekarima i izneo stav o neophodnosti besplatnog zdravstva za sve građane.

- Želim najiskrenije da pohvalim ljude u zdravstvu - počev od lekara, pa do medicinskih sestara i celokupnog osoblja. Oni rade izuzetno težak i odgovoran posao i, da nije bilo njih, pitanje je da li bih preživeo. Dok sam bio u bolnici, dosta sam analizirao taj sistem. Svakom čoveku mora se omogućiti pravo na lečenje i, iako je lako reći 'sve treba da bude besplatno', to jeste cilj i ideal kome kao društvo moramo težiti. Naravno, za to je potrebna jaka ekonomska osnova.

Foto: Nina Lazarević

Zaključujući gostovanje u emisiji "Usijanje", voditeljka je postavila pitanje o ranije najavljenoj predsedničkoj kandidaturi i motivima za ulazak u tu trku. Podsećajući na tradiciju stranke i sopstvenu životnu borbu, Dačić je uputio poziv kompletnom levo-patriotskom biračkom telu da pruži podršku njegovoj kandidaturi.

- Najavljeni su predsednički izbori. Na svim dosadašnjim izborima Socijalistička partija Srbije imala je svog kandidata, osim u situacijama kada smo pružali podršku Aleksandru Vučiću. Zato sada pozivam sve bivše komuniste, socijaliste, sve levičare i sve patriote koji misle dobro Srbiji sve one koji veruju u mene i koji su mi pružali podršku tokom svih ovih meseci. Oni su me vratili u život - ja sam pobedio smrt i sada je došlo vreme da se svima njima na pravi način odužim.

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Kurir.rs

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