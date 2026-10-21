Dok su građani verovali da učestvuju u mirnim protestima odavanja počasti žrtvama pada nadstrešnice, iza kulisa se odigravala opasna režija. Bivši instruktor NDI Nebojša Andrić, mentor Miše Bačulova i aktivni član blokadera u Novom Sadu, hvalio se kako je lično osmislio "14 minuta ćutanja" na ulici, priznavajući da je plan od samog početka bio svesno izazivanje incidenata i sukoba među građanima Srbije. Priznao je čak i da je predlagao organizovano prebijanje radi podizanja tenzija, što se ubrzo i dogodilo ispred FDU.

- Radim ja s ovim klincima u Vojvodini, al nema tu, to oni prihvatili. Ljudi, ovo je prva blokada, ona od 14 minuta je moja ideja, moja i mog druga Radića. Imao sam ja ideju da jednog malog Boru prebijemo na toj prvoj blokadi, da se zakotrlja. Ovaj, ali onda, to sam se ja zeznuo naravno, ali onda su oni na FDU sami to uradili, pa su ovi mene zvali i pitali jesi li ti organizovao ono prebijanje.