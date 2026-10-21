Slušaj vest

Povodom obeležavanja Dana sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i odavanja počasti nevino stradalim građanima, đacima i profesorima, koje su nemački okupatori streljali oktobra 1941. godine u Kragujevcu, ministar u tehničkom mandatu u Vladi Republike Srbije dr Nenad Popović prisustvovao je Svetoj liturgiji u Crkvi Svetih novomučenika kragujevačkih u Šumaricama, koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom Eparhije šumadijske.

Ministar Popović prisustvovaće i molebanu kragujevačkim novomučenicima, kao i centralnoj državnoj komemorativnoj svečanosti u Spomen-parku „Kragujevački oktobar“, u okviru koje je održan tradicionalni "Veliki školski čas“.

- Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu.“ Ovim potresnim stihovima Desanke Maksimović ovekovečen je jedan od najmonstruoznijih zločina nacističke Nemačke nad srpskim narodom. Pre 85 godina, u kragujevačkim Šumaricama, nemački nacistički okupatori streljali su hiljade nedužnih Srba, među kojima i decu koja su pravo iz školskih klupa, zajedno sa svojim profesorima, odvedena pred streljačke strojeve. Njihovi životi, ispunjeni snovima o ljubavi i budućnosti, surovo su prekinuti, a njihova ugašena mladost i nedosanjani snovi ostali su večna rana na duši srpskog naroda.

Foto: Kabinet ministra bez portfelja dr Nenada Popovića

Tog krvavog oktobra, pod zloglasnom naredbom „sto Srba za jednog ubijenog nemačkog vojnika - nacistički okupatori pretvorili su Kragujevac u stratište srpskog naroda. Hapsili su ljude na ulicama, u školama, kafanama i domovima, odvodili ih pred streljačke strojeve i ubijali bez milosti. Streljali su očeve i sinove, đake i profesore, ostavljajući za sobom hiljade porodica zavijenih u crno. Iza svakog streljanog deteta ostala je majka koja ga je uzalud čekala, a iza mnogih porodica zauvek ugašena loza.

Danas, na ovom mestu stradanja, sa dubokim bolom i molitvom pred Gospodom, odajemo počast kragujevačkim ž novomučenicima. Njihova nevina krv zauvek je natopila šumaričku zemlju, a njihova mučenička žrtva svedoči o stradanju i ogromnoj ceni koju je srpski narod platio za svoj opstanak i slobodu. Narod koji zaboravi svoje mučenike, odriče se sopstvenih korena, svoje istorije i svog nacionalnog dostojanstva. Srpski narod nikada neće zaboraviti zlo i stradanje koje su mu naneli zločinačka nacistička Nemačka i njeni saveznici. Pokušali su da zatru sve što je srpsko, da unište naše svetinje, izbrišu istorijsko pamćenje i slome slobodarski duh našeg naroda. Ali u tome nisu uspeli. Srpski narod je preživeo, pobedio i sačuvao svoju slobodu, nacionalno dostojanstvo i nesalomljivi slobodarski duh.

Foto: Kabinet ministra bez portfelja dr Nenada Popovića

Danas smo svedoci da pojedini narodi u Evropi nastoje da izvrše reviziju istorije, da žrtve predstave kao dželate, a dželate kao žrtve. Naša je dužnost da istinu čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Ne smemo dozvoliti da se zaboravi ko su bili oslobodioci, a ko okupatori, ko je branio slobodu, a ko je sejao smrt i razaranje. Kragujevačke Šumarice zauvek će ostati simbol mučeničkog stradanja srpskog naroda i večna opomena čovečanstvu o svireposti nacističkih zločina. Dok je Srbije i srpskog naroda, živeće sećanje na našu streljanu decu, njihove profesore i sve nevine žrtve nacističkog terora.