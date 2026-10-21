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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je građanima da je danas veliki dan. Naime, Vučić je pozvao građane na veliki skup Ujedinjene Srbije u Nišu.

U video poruci, objavljenoj putem zvaničnog Instagram naloga, Vučić je poručio:

"Pre svega, čestitam članovima SNS-a punoletstvo, 18 godina od kad je stranka koja je promenila i spasila Srbiju rođena. Vreme je da sebe menjamo u budućnosti, da bismo mogli da nastavimo da radimo najveći i najvažniji nacionalni posao za našu zemlju.

Napomenuo je da ovog jutra ima važne sastanke sa potencijalnim stranim investitorima i posle toga kreće za Niš.

"Program za jug Srbije je nešto što će doneti preporod ne samo Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu već svim manjim opštinama", rekao je on.

Detalje programa pogledjate u našoj odvojenoj vesti OVDE.

(Kurir.rs)

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