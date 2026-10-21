"NIŠ MIRIŠE NA RUZMARIN": Vučić pozvao građane na veliki skup Ujedinjene Srbije - Vidimo se od 17 sati
- Aleksandar Vučić pozvao je građane na veliki skup Ujedinjene Srbije u Nišu, uz poruku da je danas veliki dan
- U video poruci na Instagramu čestitao je članovima SNS-a 18 godina od osnivanja stranke
- Poručio je da je vreme za promene kako bi Srbija nastavila da radi najvažniji nacionalni posao
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je građanima da je danas veliki dan. Naime, Vučić je pozvao građane na veliki skup Ujedinjene Srbije u Nišu.
U video poruci, objavljenoj putem zvaničnog Instagram naloga, Vučić je poručio:
"Pre svega, čestitam članovima SNS-a punoletstvo, 18 godina od kad je stranka koja je promenila i spasila Srbiju rođena. Vreme je da sebe menjamo u budućnosti, da bismo mogli da nastavimo da radimo najveći i najvažniji nacionalni posao za našu zemlju.
Napomenuo je da ovog jutra ima važne sastanke sa potencijalnim stranim investitorima i posle toga kreće za Niš.
"Program za jug Srbije je nešto što će doneti preporod ne samo Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu već svim manjim opštinama", rekao je on.
(Kurir.rs)