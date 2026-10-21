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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je građanima da je danas veliki dan. Naime, Vučić je pozvao građane na veliki skup Ujedinjene Srbije u Nišu.

U video poruci, objavljenoj putem zvaničnog Instagram naloga, Vučić je poručio:

"Pre svega, čestitam članovima SNS-a punoletstvo, 18 godina od kad je stranka koja je promenila i spasila Srbiju rođena. Vreme je da sebe menjamo u budućnosti, da bismo mogli da nastavimo da radimo najveći i najvažniji nacionalni posao za našu zemlju.

Napomenuo je da ovog jutra ima važne sastanke sa potencijalnim stranim investitorima i posle toga kreće za Niš.

"Program za jug Srbije je nešto što će doneti preporod ne samo Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu već svim manjim opštinama", rekao je on.