Politika
BLOKADERI SISTEMATSKI URUŠAVAJU SRBIJU: Studentskoj listi sad i himna smeta?! Hoće drugu, ova im je previše srpska?!
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Posle povraćanja po državnoj zastavi Srbije tokom svojevremenih blokaderskih protesta, performansa i blokada, kao i priznavanja Kurtijeve lažne države tzv. Kosova i stremljenja da se po svaku cenu Vojvodina otcepi od Srbije, na meti blokadera i pristalica tzv. Studentske liste sad se našla i himna Srbije "Bože pravde".
"Šta ćemo s himnom? Ja bih stvarno rado glasala da se himna promeni", osvanule su reči blokaderke iz Gornjeg Milanovca.
Foto: Screenshot
Kurir.rs
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