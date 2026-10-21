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Posle povraćanja po državnoj zastavi Srbije tokom svojevremenih blokaderskih protesta, performansa i blokada, kao i priznavanja  Kurtijeve lažne države tzv. Kosova i stremljenja da se po svaku cenu Vojvodina otcepi od Srbije, na meti blokadera i pristalica tzv. Studentske liste sad se našla i himna Srbije "Bože pravde".

"Šta ćemo s himnom? Ja bih stvarno rado glasala da se himna promeni", osvanule su reči blokaderke iz Gornjeg Milanovca.

blokaderi himna
Foto: Screenshot

Kurir.rs

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