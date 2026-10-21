Posle povraćanja po državnoj zastavi Srbije tokom svojevremenih blokaderskih protesta, performansa i blokada, kao i priznavanja Kurtijeve lažne države tzv. Kosova i stremljenja da se po svaku cenu Vojvodina otcepi od Srbije, na meti blokadera i pristalica tzv. Studentske liste sad se našla i himna Srbije "Bože pravde".