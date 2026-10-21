Katastar uveo novinu koja štedi vreme i novac! Evo kako da besplatno dobijete ličnu kartu svoje nekretnine
- Dokument se preuzima preko Portala digitalnih usluga, u delu eKatastar i 'Moje nepokretnosti', a dostupan je samo za nekretninu čiji ste vlasnik.
Republički geodetski zavod ispunio je još jedno obećanje građanima. Od danas, pored besplatnog preuzimanja na šalterima katastra, „Ličnu kartu Vaše nepokretnosti“ građani mogu da dobiju u digitalnom obliku - bez čekanja, odlaska na šalter i dodatnih troškova.
Zahvaljujući direktnoj komunikaciji sa građanima i predlozima koji stižu putem kanala „Direktno direktoru“, RGZ nastavlja da unapređuje svoje usluge u skladu sa stvarnim potrebama građana. Kao što je i najavio v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić, cilj je da građani do važnih informacija dolaze jednostavnije i bez nepotrebnih troškova.
- Lična karta Vaše nepokretnosti“ je zvaničan dokument Republičkog geodetskog zavoda sa digitalnim pečatom, koji na jednom mestu pruža pregled najvažnijih informacija o nepokretnosti koju posedujete. Njeno preuzimanje je potpuno besplatno. Do sada je izdato 33.416 ličnih karata za nepokretnosti širom Srbije.
Kako da dođete do svoje digitalne lične karte nepokretnosti?
Postupak je jednostavan:
- Posetite Portal digitalnih usluga RGZ-a - https://portal.rgz.gov.rs/rgz-portal/home.
- Izaberite opciju „eKatastar“ i prijavite se na svoj nalog. Ako ga nemate, možete ga kreirati na portalu ili se prijaviti kao eGrađanin.
- Otvorite odeljak „Moje nepokretnosti“ i izaberite nepokretnost čiji ste vlasnik.
- Kliknite na opciju „Lična karta Vaše nepokretnosti“ i preuzmite dokument u digitalnom obliku – besplatno!
RGZ naglašava da digitalnu ličnu kartu nepokretnosti građani mogu preuzeti isključivo za nepokretnost čiji su vlasnik.
RGZ nastavlja da unapređuje usluge kako bi građani do važnih informacija dolazili brže, lakše i bez posrednika i nepotrebnih troškova.
Kurir.rs/ RGZ