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Republički geodetski zavod ispunio je još jedno obećanje građanima. Od danas, pored besplatnog preuzimanja na šalterima katastra, „Ličnu kartu Vaše nepokretnosti“ građani mogu da dobiju u digitalnom obliku - bez čekanja, odlaska na šalter i dodatnih troškova.

Zahvaljujući direktnoj komunikaciji sa građanima i predlozima koji stižu putem kanala „Direktno direktoru“, RGZ nastavlja da unapređuje svoje usluge u skladu sa stvarnim potrebama građana. Kao što je i najavio v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić, cilj je da građani do važnih informacija dolaze jednostavnije i bez nepotrebnih troškova.

- Lična karta Vaše nepokretnosti“ je zvaničan dokument Republičkog geodetskog zavoda sa digitalnim pečatom, koji na jednom mestu pruža pregled najvažnijih informacija o nepokretnosti koju posedujete. Njeno preuzimanje je potpuno besplatno. Do sada je izdato 33.416 ličnih karata za nepokretnosti širom Srbije.

Foto: Dušan Vuković

Kako da dođete do svoje digitalne lične karte nepokretnosti?

Postupak je jednostavan:

Posetite Portal digitalnih usluga RGZ-a - https://portal.rgz.gov.rs/rgz-portal/home.

Izaberite opciju „eKatastar“ i prijavite se na svoj nalog. Ako ga nemate, možete ga kreirati na portalu ili se prijaviti kao eGrađanin.

Otvorite odeljak „Moje nepokretnosti“ i izaberite nepokretnost čiji ste vlasnik.

Kliknite na opciju „Lična karta Vaše nepokretnosti“ i preuzmite dokument u digitalnom obliku – besplatno!

RGZ naglašava da digitalnu ličnu kartu nepokretnosti građani mogu preuzeti isključivo za nepokretnost čiji su vlasnik.