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Neobičan prizor zatekao je Čačane na parkingu u blizini poznatog supermarketa, gde je oko podneva primećena zmija koja se kretala nedaleko od automobila i kupaca.

- Izašla sam iz prodavnice i krenula ka kolima kada sam je ugledala kako mili pored ivičnjaka. Bila je debela, sivkasta, odmah sam pomislila da je poskok i brzo se udaljila. Uslikala sam je izdaleka, nisam smela da priđem bliže - ispričala je za RINU jedna od građanki koja je zmiju primetila na parkingu.

Poskok se najlakše prepoznaje po karakterističnom „rožiću“ na vrhu njuške i tamnoj cik-cak šari duž leđa, dok je većina drugih zmija u ovom kraju bezopasna po ljude.

Građanima se savetuje da se zmiji ne približavaju, da ne pokušavaju sami da je uhvate ili ubiju i da pažljivo prate decu i kućne ljubimce u tom delu grada. Ukoliko dođe do ujeda, treba ostati miran, ne pomerati ujedeni ekstremitet, ne seći i ne isisavati ranu i odmah pozvati Hitnu pomoć na broj 194.

Kurir.rs/RINA/Foto: Ilustracija

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