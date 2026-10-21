- Stojimo ovde pred Zmajem od Avale. Ovaj dan doživljavam ne samo kao otkrivanje spomenika jednom od naših ustanika i vojskovođa, već i kao spomenik svim našim dedovima koji su nam ucrtali put kojim mi danas treba da krenemo. Ovo ostaje za unuke vaših unuka. Kada budu prolazili ovim sokacima znaće da je te 2026. godine živela generacija meštana Belog Potoka koja nije dala da se zaboravi ime Vase Čarapića - rekla je ona.

- Pripali su i pripadaju i pripadaće nama koji smo ostali da ih volimo, i Srbiju i Voždovac i Beli Potok i naš Beograd. Samo što danas umesto sablje Vase Čarapića mi treba naše puteve da krčimo radom, trudom i znanjem i umesto njegove kubure da ne kuca metak, nego da u nama kuca srce. A danas uz molitvu našeg sveštenstva prizivamo Gospoda Boga i zajedno sve naše svete pretke da našoj Srbiji daju krila zmaja od Avale, da poleti dovoljno visoko ka nebu da nijedna vrana te visine ne može da dohvati. Da nijedna vrana ta krila ne može da slomi i da odatle visoko vidimo najlepšu Srbiju koju ne bismo menjali ni za šta na svetu.