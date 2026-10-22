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Nova moderna pijaca zatvorenog tipa površine oko 2.400 kvadratnih metara sa 104 tezge, na dva nivoa, otvorena je danas u Lazarevcu.

Izgradnju i opremanje je u celosti finansirao Sekretarijat za investicije grada Beograda, a pijaca je predata u nadležnost Javnog preduzeća za komunalnu privredu (JKPK) Lazarevac.

Otvaranju su prisustvovali predsednica opštine Lazarevac Anđela Pejović i direktor Javnog preduzeća za komunalnu privredu (JKPK) Lazarevac Draško Živanović.

Nova pijaca je klimatizovana i podeljena na zelenu pijacu u prizemlju i mlečnu halu na spratu, sa rashladnim vitrinama, namenjenih mesnim, mlečnim i suhomesnatim proizvodima, dok su cene zakupnina za pijačne tezge i prostor na novoj tržnici ostale iste.

Sam objekat je zavrsen pre godinu i po dana, a pušten je u rad nakon dobijanja svih dozvola i unutrašnjeg opremanja.

Foto: Printksrin/Tanjug/Dragan Kostić

Predsednica opštine Lazarevac Anđela Pejović zahvalila je građanima što su došli da zajedno isprate jedan lep događaj u gradu.

- Konačno smo priveli kraju realizaciju jednog važnog projekta, a to je otvaranje tržnice koje smo svi dugo čekali, naročito proizvođači, ali i naši sugrađani. Kao što možete da vidite, nalazimo se u jednom modernom i lepo opremljenom objektu - rekla je Pejovićeva.

Zahvalila je Sekretarijatu za investicije grada Beograda, koji su u potpunosti finansirali izgradnju i opremanje ove tržnice.

- Vidite da je već danas popunjenost na jako visokom nivou, što mi je veliko zadovoljstvo. Slušali smo priče da popunjenost neće biti ovakva, da građani ne očekuju toliko novu tržnicu, što današnji dan pokazuje suprotno - rekla je Pejovićeva.

Direktor JKPK Lazarevac Draško Živanović rekao je da je novi objekat od velikog značaja za građane, zakupce i zaposlene.

Foto: Printksrin/Tanjug/Dragan Kostić

- Kako za građane, koji će imati mnogo bolje uslove za kupovinu, tako i za naše zakupce, koji će imati bolje uslove za prodaju u odnosu na prethodni objekat gde su vršili prodaju, a tako i za same zaposlene u komunalnom preduzeću, koji će imati mnogo bolje uslove rada na novoj tržnici - kazao je on.

Živanović je naglasio da će cene zakupnine za pijačne tezge ostati nepormenjene, a da će radno vreme biti prilagodljivo.

- Nećemo podizati cene zakupnina za pijačne tezge i prostor na samoj pijaci. U nekom narednom periodu mi ćemo se prilagođavati potrebama naših zakupaca i građana koji dolaze na pijacu. U skladu sa tim ćemo možda menjati vreme i dinamiku rada, a možda i same uslove na prostoru, kako bismo im omogućili bolje uslove - rekao je Živanović.

Prodavačica na pijaci Jela Jasikovac rekla je da su prodavcima novi uslovi odgovaraju, iako su u početku sumnjali u veličinu tezgi.

Foto: Printksrin/Tanjug/Dragan Kostić

- Brinule su nas tezge. Mi smo navikli na široke tezge, navikli smo da možemo staviti robu pokraj tezge. Međutim, sad kad smo to spakovali i kad smo sve uredili, videli smo da tu stane robe isto kao što je i pre stalo - navela je ona.

Prema važećem cenovniku javnih usluga JKPK, dnevna naknada za korišćenje površinske tezge na zelenoj pijaci kreće se od 200 dinara u trećoj zoni, bez rezervacije, do 561 dinar sa rezervacijom u prvoj zoni, dok dnevna prodaja iz rashladnih vitrina u mlečnoj hali košta 759 dinara bez rezervacije, odnosno od 186 do 374 dinara sa mlečnih stolova u mlečnoj hali 2, zavisno od rezervacije.

Foto: Printksrin/Tanjug/Dragan Kostić

Cenovnik predviđa i mesečne rezervacije: tezga za poljoprivredne proizvode na zelenoj pijaci košta 8.429 dinara mesečno, a prostor za prodaju mleka i mlečnih proizvoda u mlečnoj hali 1.100 dinara mesečno.