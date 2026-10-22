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Ivica Dačić, lider koalicione liste broj 2, Ivica Dačić – „FAKTOR STABILNOSTI!“, poručio je iz Surdulice: Mi nismo tikva bez korena. Socijalistička partija Srbije je neuništiva, čvrsta kao stena, i odoleva svim udarcima decenijama unazad. ovoliki broj ljudi na našim skupovima i večeras ovde u Surdulici, i juče u Vranju, u Leskovcu, u Kraljevu, u Kragujevcu, u Beogradu, u Beogradskoj areni, u Novom Sadu, govori o tome da je Socijalistička partija Srbije institucija i faktor stabilnosti kroz celu svoju istoriju. Zato što smo mi najčvršći branioci naših državnih i nacionalnih interesa. Zato hoće i da nas sruše.

Foto: Promo

Ja pozivam sve, sve bivše komuniste, socijaliste da glasa za listu broj 2. Zato vas sve molim i pozivam u vreme opšteg ludila, mržnje, sukoba, haosa i nasilja, činite dobra dela za ljude, jer dobro se dobrim vraća.

Prema tome, broj 2. Za ljubav je potrebno dvoje. Za političku stabilnost je potrebna Socijalistička partija Srbije. Srbija se sačuvati mora. Socijalisti su čuvarkuće Srbije njenih državnih i nacionalnih interesa. Nema stabilnosti, nema reda i mira bez nas kao glavnog i u odlučujeg faktora, jer mi smo deo ovog naroda i od naroda stvoreni, zbog naroda i postojimo.

1/18 Vidi galeriju „Ivica Dačić – FAKTOR STABILNOSTI!“ u Surdulici Foto: Promo

Idemo na pobedu! - zaključio je Dačić