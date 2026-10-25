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Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano, dok će pre podne u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima biti umereno do potpuno oblačno.

Tokom noći ka ponedeljku na severozapadu zemlje očekuje se prolazno naoblačenje, koje će ponegde usloviti slabu i kratkotrajnu kišu. U ponedeljak ujutru i pre podne oblačnost će se premeštati i preko ostalih delova Srbije dalje ka istoku, dok se posle podne očekuje pretežno sunčano vreme. Sunčano će biti i u utorak i sredu, dok se u drugoj polovini naredne sedmice očekuju povećanje oblačnosti i padavine.

Dnevne temperature u većini mesta kretaće se od 15 do 20 stepeni.

Prema prognozi RHMZ-a, količina padavina do kraja oktobra biće veoma mala.

Prognoza Ivana Ristića

Meteorolog Ivan Ristić je za Kurir rekao da se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje, uz smenu oblaka i sunčanih intervala i temperature od 15 do 20 stepeni.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, početkom naredne nedelje očekuje se novo naoblačenje, uz mogućnost slabe kiše, dok će se slično vreme, bez većih promena, zadržati do kraja oktobra.

- U ponedeljak nas čeka novo naoblačenje sa malo kiše, ali slično vreme bez bitnijih promena se zadržava do kraja meseca. Na vreme će uticati anticiklon, kiše će biti manje, a početkom novembra se očekuje prodor hladnog vazduha sa severoistoka Evrope pa nas čekaju maksimalne novembarske temperature između deset i 15 stepeni. Ukoliko bude visinskog ciklona biće i padavina, na planinama sa snegom, a u nižim predelima kiša.

U danima kada bude više oblaka temperatura će biti do 15 stepeni, a kada bude više sunca do 20. Jutarnje temperature između pet i deset, a biće mesta i u kojima će se kretati između nule i pet stepeni - prognozira Ristić.

Foto: RHMZ / screenshot

Prognoza za novembar

RHMZ najavljuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od šest do devet stepeni.

- Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u inervalu od 11 do 14 u nižim predelima, u planinskim predelima od pet do 10, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od dva do šest, a na planinama od minus jedan do dva stepena.

Broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule očekuje se dočetiri do 10 u nižim delovima Srbije, a na planinama do 18 dana - navodi RHMZ i dodaje:

Foto: Kurir/T. Ilić

- Tokom novembra se prognozira količina padavina oko višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Očekuje se novembarska količina padavina u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama do 80 mm. Broj dana sa padavinama se očekuje u intervalu od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.

Podsetimo, meteorolozi su prvi sneg u nizijama i u Beogradu najavili u trećoj dekadi novembra i to između 24. i 26.

02:05 JUTRA SVE HLADNIJA, A POČETKOM NOVEMBRA STIŽE PREOKRET! Meteorolog Ristić za Kurir TV otkrio kakva nas zima čeka - Evo kada bi sneg mogao da zabeli planine Izvor: Kurir televizija

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