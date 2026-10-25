PROGNOZA IVANA RISTIĆA ZA NOVEMBAR: Dolazi nam prodor ledenog vazduha, temperature padaju na NULU, a evo kada STIŽE PRVI SNEG
- Početkom naredne nedelje stiže novo naoblačenje i ponegde slaba kiša, dok će do kraja oktobra uglavnom ostati suvo i uz temperature od 15 do 20 stepeni
- Ivan Ristić najavljuje prodor hladnog vazduha početkom novembra, uz maksimalne temperature od 10 do 15 stepeni i moguć sneg na planinama
Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano, dok će pre podne u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima biti umereno do potpuno oblačno.
Tokom noći ka ponedeljku na severozapadu zemlje očekuje se prolazno naoblačenje, koje će ponegde usloviti slabu i kratkotrajnu kišu. U ponedeljak ujutru i pre podne oblačnost će se premeštati i preko ostalih delova Srbije dalje ka istoku, dok se posle podne očekuje pretežno sunčano vreme. Sunčano će biti i u utorak i sredu, dok se u drugoj polovini naredne sedmice očekuju povećanje oblačnosti i padavine.
Dnevne temperature u većini mesta kretaće se od 15 do 20 stepeni.
Prema prognozi RHMZ-a, količina padavina do kraja oktobra biće veoma mala.
Prognoza Ivana Ristića
Meteorolog Ivan Ristić je za Kurir rekao da se tokom dana očekuje postepeno razvedravanje, uz smenu oblaka i sunčanih intervala i temperature od 15 do 20 stepeni.
Prema njegovim rečima, početkom naredne nedelje očekuje se novo naoblačenje, uz mogućnost slabe kiše, dok će se slično vreme, bez većih promena, zadržati do kraja oktobra.
- U ponedeljak nas čeka novo naoblačenje sa malo kiše, ali slično vreme bez bitnijih promena se zadržava do kraja meseca. Na vreme će uticati anticiklon, kiše će biti manje, a početkom novembra se očekuje prodor hladnog vazduha sa severoistoka Evrope pa nas čekaju maksimalne novembarske temperature između deset i 15 stepeni. Ukoliko bude visinskog ciklona biće i padavina, na planinama sa snegom, a u nižim predelima kiša.
U danima kada bude više oblaka temperatura će biti do 15 stepeni, a kada bude više sunca do 20. Jutarnje temperature između pet i deset, a biće mesta i u kojima će se kretati između nule i pet stepeni - prognozira Ristić.
Prognoza za novembar
RHMZ najavljuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od šest do devet stepeni.
- Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u inervalu od 11 do 14 u nižim predelima, u planinskim predelima od pet do 10, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od dva do šest, a na planinama od minus jedan do dva stepena.
Broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule očekuje se dočetiri do 10 u nižim delovima Srbije, a na planinama do 18 dana - navodi RHMZ i dodaje:
- Tokom novembra se prognozira količina padavina oko višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Očekuje se novembarska količina padavina u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama do 80 mm. Broj dana sa padavinama se očekuje u intervalu od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.
Podsetimo, meteorolozi su prvi sneg u nizijama i u Beogradu najavili u trećoj dekadi novembra i to između 24. i 26.
Kurir.rs