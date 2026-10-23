(MAPA) Objavljena vremenska prognoza za vikend: Prvo prijatna 23 stepena, a onda sledi drastičan pad temperature! Evo da li će biti padavina
Pred nama je vedra i veoma hladna noć, ponegde i uz slab mraz.
Minimalna jutarnja temperatura biće od 0 do 8°C.
Vikend pred nama doneće temperaturne oscilacije.
Tokom dana biće toplo, uz priliv vrlo tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana. Maksimalna temperatura biće od 19 do 23, u Beogradu do 22°C.
Tokom dana očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala. U toku večeri i noći na zapadu jače naoblačenje.
U toku večeri u Vojvodini vetar u skretanju na jak severozapadni, a sa severozapada će uslediti prodor hladnije vazdušne maase.
Dugog dana vikenda osetno hladnije. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.
Biće uglavnom sunčano, ali prohladno.
Sledeće sedmide biće suvo, uz smenu sunca i oblaka, a maksimalna temperatura biće uglavnom od 16 do 20 stepeni.
Kurir/Telegraf