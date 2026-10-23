REM je ustanovio da su na N1 i Novoj S uočeni programski sadržaji koji direktno krše zakonske obaveze tokom predizborne tišine, potvrdio je Miloš Garić, član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

- Stručna služba REM-a obavestila je urednike navedenih televizija o uočenim sadržajima, i mi ne možemo izvan toga da uradimo mnogo toga. Posebno ne možemo Ratelu da izdamo bilo kakvu instrukciju za isključenje programa ovih televizija ukoliko one ovo nastave, jer one nisu u našoj punoj nadležnosti i još uvek odgovaraju regulatornom telu u Luksemburgu.