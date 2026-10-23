TUKU PO VUČIĆU IZ SVEG ORUŽJA! Skandalozno blokadersko kršenje izborne tišine: Napadi tajkunskih medija uz podršku regiona i dela Evrope, KURIR SVE PREDVIDEO
Dehumanizaciji Aleksandra Vučića svedočimo više od decenije. Brutalni udari na doskorašnjeg predsednika Srbije nisu zaobišli ni njegovu porodicu, a pauza nije nastupila ni tokom izborne tišine! Ni 10 sati nije prošlo otkako je u ponoć 23. oktobra počela 48-časovna ćutnja pred nedeljni izborni dan, a Nova i N1 su je prekršile upravo napadom na Vučića!
Skandalozno
Prvo je Nova S, u pokušaju da utiče na biračko telo u Srbiji pred izbore, prekršila izbornu tišinu tekstom o tobožnjim vezama "SNS biznismena" i poslovima koje dobija od države. Tekst je objavljen danas na portalu Nove u 9.12 časova, a prethodno je već bio na kioscima u štampanom izdanju istoimenog tabloida.
Istovremeno, televizija N1 je u ranim jutarnjim satima dva puta emitovala prilog kojim targetiraju Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja i Srpsku naprednu stranku, čime su pokazali da izborna pravila za njih ne važe.
Tekstom pod naslovom "Posle tragedije Kinezima isplaćeno najmanje 70 miliona evra", portal Radar je takođe prekršio izbornu tišinu spekulišući o pomilovanjima koja je poslednji dan mandata potpisao tada aktuelni predsednik Aleksandar Vučić.
Ovim medijima pridružio se i nemački Dojče vele (DW). Naime, Nemanja Rujević, novinar DW, na Iksu je objavio skandalozne instrukcije za glasače, otvoreno agitujući za opciju koja je podršku i dobila od stranih centara moći. Rujević je tvit pisao sa providnom "teorijskom ogradom" o kojoj opciji govori, ali je na kraju tvita otkrio!
Dao je savet građanima Srbije da vrše pritisak čak i na sopstvene babe i najstarije članove porodice kako bi ih odvratili od glasanja za drugu stranu:
- Pa nećeš valjda, baba, da glasaš za gubitnike? Šta će ti to u životu? - napisao je Rujević.
Kukavički
Ovo je jedan od najbestidnijih i najnehumanijih napada na jednog čoveka u istoriji Srbije. Posle decenije brutalnih napada na Aleksandra Vučića, njegovu porodicu i izbegavanja javnog duela, činjenica da se novi udari nastavljaju baš tokom izborne tišine - predstavlja vrhunac političke i medijske nečovečnosti.
Blokaderski mediji N1 i Nova S, Aleksandra Vučića godinama izlažu najtežim napadima, dok su istovremeno opstruirali javne duele na koje je pozivao. Na kraju su mu kao jedinom kandidatu zvanično uskratili mogućnost da gostuje na njihovim televizijama.
REM je ustanovio da su na N1 i Novoj S uočeni programski sadržaji koji direktno krše zakonske obaveze tokom predizborne tišine, potvrdio je Miloš Garić, član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.
- Stručna služba REM-a obavestila je urednike navedenih televizija o uočenim sadržajima, i mi ne možemo izvan toga da uradimo mnogo toga. Posebno ne možemo Ratelu da izdamo bilo kakvu instrukciju za isključenje programa ovih televizija ukoliko one ovo nastave, jer one nisu u našoj punoj nadležnosti i još uvek odgovaraju regulatornom telu u Luksemburgu.
A onda su sačekali predizbornu tišinu! Znajući da Vučić poštuje zakone i da u tom periodu ne može da odgovori na isti način, odlučili su da nastave udare svom snagom i iskoristili trenutak u kojem je njegova mogućnost da odgovori ograničena.
Sada kada su mu u medijskom smislu vezane i ruke i noge, a preko usta stavljen flaster, nastaili su da udaraju sekirom po glavi.
Ovaj scenario Kurir je najavio pre nekoliko dana. Podsećamo, 21. oktobra izneli smo naša saznanja da će u danima do izbora uslediti najžešći napadi na doskorašnjeg predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu!