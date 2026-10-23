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Srbija je u poslednjih četrnaest godina prošla kroz velike ekonomske i infrastrukturne promene. Od teških mera fiskalne konsolidacije 2014. godine, preko privlačenja stranih investicija i otvaranja novih fabrika, do izgradnje auto-puteva, brzih saobraćajnica i modernizacije železnice.

Danas se među najvećim razvojnim projektima izdvajaju Expo 2027, BIO4 kampus, naučno-tehnološki parkovi i državni data centri. Menja se saobraćajna slika zemlje, razvijaju se nove tehnologije, a ulaganja u zdravstvo i obrazovanje postaju važan deo modernizacije Srbije.

1/6 Vidi galeriju Radovi na EXPO gradilištu Foto: Marko Karović

Gosti "Usijanja" koji su pričali o velikim ekonomskim i infrastrukturnim promenama u Srbiji bili su prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira, i Rajko Petrović, politikolog.

Međutim, pre ekonomskih tema, gosti "Usijanja" su morali da se osvrnu na aktuelnu temu - vrhunac političke i medijske nečovečnosti kada su blokaderski mediji N1 i Nova S brutalno napali Vučića tokom izborne tišine, pa je Kašanski rekao da nije iznenađenje zbog čega su, inače iskusni novinari sa drugih portala, u toku izborne tišine ipak slali politički obojene vesti.

- Nismo iznenađeni, a to smo čak i najavili. Dakle, 21. oktobra sam pisao tekst da se sprema totalni udar na Vučića, a tu stoji da će kulminacija tog udara biti tokom izborne tišine. Reč je o besmislicama, a dovoljno je da neko pročita njihove tekstove da vide koliko se razlikuju od naslova. Ono što je posebno jadno jeste da su napali u trenutku kada znaju da čovek ne može i ne sme da odgovori tokom izborne tišine. To je slikovito rečeno i mi smo to opisali kao da si nekome vezao noge i ruke, bacio ga na zemlju i počeo da šutiraš - započeo je Kašanski, pa je dodao reakciju REM-a na kršenje izborne šutnje:

- Drago mi je da se REM oglasio na sve to, rekao je koji je stav tačno prekršen i poslao mi upozorenje. Iste ili još grublje greške su načinjene na sajtovima tih medijskih kuća, ali i u štampanom izdanju. Mnogo je širi dijapazon od onoga šta smo mi videli, vrše direktna kršenja koja ne mogu da budu direktnija. Problem je što REM nema punu nadležnost nad televizijama N1 i Nova jer su registrovane kao prekogranični emiteri sa sedištem u Luksemburgu. Oni podležu tamošnjem nadležnom telu. Dakle, nisam previše ubeđen u epilog, ali moguće da bi kaznu mogla da plate odgovorna lica tih medija, ali ni te kazne nisu naročite.

Petrović je odgovorio na to što ni u 48 časova do izbora ne postoji fer-plej od određenih medija.

- Kao što ste rekli o saopštenju REM-a koje na najkompententiji način daju ocenu o tome, jasno je da je došlo do grubog kršenja izborne tišine. Ustav i zakoni naše zemlje su jasni po pitanju toga kako bi trebalo da izgleda izborna tišina. Oni pominju nosioca liste ili celu listu na krajnje negativan način, a na taj način utiču na birače. Slažem se da je taj uticaj praktično nepostojeći, ali ovde se dotičemo kakva se poruka šalje o etici, moralo i kako da se naše društvo odnosi prema demokratskim institucijama - rekao je Petrović.

04:43 GOSTI "USIJANJA“ O PROMENAMA U SRBIJI: Od teške ekonomske situacije do velikih infrastrukturnih projekata Izvor: Kurir televizija

Ekonomija Srbije

Rabrenović je pričao o periodu kako se Srbija iz teške finansijske situacije izdigla u periodu od 2012. do 2016. godine i kako je izgledao taj period za stanovnike.

- Dobro pamtimo prvu deceniju 21. veka, pa sve do 2012. godine, tada se zemlja našla pred bankrotom. "Dojče Vele" je konstantovao da u Srbiji nema više para za plate i penzije. Izgradnja puteva je zaista bila misaona imenica. Isti građani su bili u prvoj i drugoj deceniji 21. veka, ali razlika je u strategijskom menadžmentu, u čijem okviru je transformaciono liderstvo, dakle vizija tih ljudi koji su na čelu državne uprave i oni na sebe preuzimaju izazove velikih društvenih promena u različitim sektorima. Prva faza početkom 2012. godine jeste faza stabilizacije i štednji. Penzioneri su dali svoj puni doprinos i radnici javnog sektora, a to su uradili jer su ljudi sa određenim iskustvom znali da je potrebno da se podnese određena žrtva kako bi društvo uravnotežilo prihode i rashode, ali i da naprave novi koncpet, privlačenje stranih investicija, modernizacija, ali i pametniji pristup važnim pitanjima. - rekao je Rabrenović, pa nastavio:

- Setite se mafijaških privatizacija iz prve decenije 21. veka, tada su pojedinci napunili džepove, a narod je osiromašio. Umesto da je bila neka zdrava privreda koju treba popravljati, mi smo zapravo krenuli iz jedne vrlo teške, gotovo bezizlazne situacije. Jednom putanjom su se preispitale dragocene vrednosti, kao što su putna privreda, zdravstvo, i tako dalje.

Petrović je uporedio ekonomsku sliku Srbije u prvoj deceniji 21. veka i danas, pa je izneo koje promene se najviše uočavaju.

- Ja primećujem pozitivne promene u svim segmentima života u Srbiji. Od raspada Jugoslavije, do oktobra 2000. godine, Milošević sa svim vrlinama i manama, nije prodao nijedno državno preduzeće. Delom je bio privatizovan Telekom Srbije, ali je većinski vlasnik bila naša zemlja. Naša zemlja je nepravedno bila prisiljena na ratove, sankcije i bombardovanje. Potom od 2000. godine do 2012. naša privreda je razorena u potpunosti. Gašena su državna preduzeća koja su bila giganti jedno za drugim. To su ljudi koji su svoje živote ulagali u te kompanije koje su mogle da opstanu, ali su prodate za dinar. Onda smo 2012. godine imali situaciju gde je državna kasa bila prazna - rekao je Petrović.

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