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Na pijacama u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu i Čačku, ponuda sezonskog povrća i voća je dobra, ali i potražnja ne zaostaje posebno za namirnicama koje se koriste za pripremu zimnice, odnosno turšije i kiseljenje kupusa. Cene zavise od vrste i kvaliteta proizvoda, ali i prodavci i kupci su saglasni da se pripremanje zimnice u domaćoj radinosti više isplati od kupovine gotovih proizvoda.

Prodavačica na Kalenić pijaci u Beogradu Biljana Redžepović kazala je za Tanjug da je trenutna cena crvene paprike za zimnicu pristojna, dok je cena paradajza nešto viša u odnosu na leto jer je ta namirnica na izmaku. Kada je reč o karfiolu, ona je dodala da je sada skup, ali da se očekuje da će za mesec dana njegova cena pasti.

Za tri tegle ajvara — 1.500 dinara

Prema njenim rečima, za jednu teglu ajvara od pečene paprike potrebno je četiri kilograma sveže paprike i domaćice koje žele da pripreme tri tegle za papriku treba da izdvoje 1.500 dinara.

Ona je posavetovala domaćice da vode računa o pripremljenim kiselim krastavčićima budući da, kako je rekla, oni se brzo pokvare ukoliko se zalede zbog hladnoće i niskih temperatura.

Foto: RINA

Prodavačica Jasmina Stanišić, koja na Kalenić pijaci u Beogradu prodaje pripremljenu zimnicu, rekla je da cene nije menjala u odnosu na prošlu godinu i navela da tu zimnicu sprema po starinskoj recepturi koju je naučila od svoje majke i bake.

- Ništa se ne kuva na brzinu i ništa nije dobro što se brzo spremi. Sve se lagano sprema, kuva i krčka. Za ajvar treba ceo dan da se spremi, ali i za slatka takođe. Voće i papriku za ajvar ne meljem, nego cepkam, jer je to starinska receptura - rekla je ona za Tanjug.

Zimnicu počinje da sprema od septembra

Cene na njenim tezgama dodaje iste su kao prošle godine i velika tegla ajvara, džema ili slatkog košta po 800 dinara, a mala po 400 dinara.

Građani koji su na Kalenić pijacu došli u nabavku, za Tanjug su rekli da zimnicu uglavnom kupuju, kao i da odluku o tome gde će je kupiti donose na osnovu njene cene.

Jedna od građanki navela je da zimnicu kupuje iz razloga što mu je stan mnogo topao i nema gde da je čuva, kao i da zimnici ne kupuje na pijaci nego u prodavnicama jer je tamo jeftinija.

Čačanska domaćica Jasmina Obradović iz Donje Trepče kazala je za Tanjug da se mladi sve više vraćaju pripremanju domaćih proizvoda i da su recepti za zimnicu danas dostupni gotovo svima.

"Zimnica može da se napravi veoma povoljno"

Naglašava i da se zimnica može pripremiti po veoma povoljnim cenama, posebno kada se namirnice kupuju u sezoni.

- Zimnica može da se napravi veoma povoljno. Domaćice su mogle, koje su htele i želele, da je spremaju, a ne da kupuju gotovo. Toliko su jednostavni recepti sada, svako može da ih napravi. Paprika je bila prilično jeftina, paradajz 50 dinara, pazite, to je stvarno bila veoma povoljna cena - rekla je Obradovićeva.

Dodala je i da je ona ove godine pripremila različite vrste zimnice, među kojima su ajvar, mleveni paradajz, cimborku, tumbanu papriku, dukat, krastavce, kornišone, šarenu salatu i kupus.

Carska turšija zaludela domaćice širom Balkana Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

- Pravila sam ajvar, mleveni paradajz, cimborku, tumbanu papriku, dukat, svašta nešto, krastavce, kornišone, to obavezno ostavljam, to klinci najviše vole da jedu. Šarenu salatu ću tek, i kupus - rekla je Obradovićeva.

"Hoće i deca da prave"

Naglasila je i da interesovanje mlađe generacije za pripremu zimnice postoji , ali da mnogo zavisi od toga šta deca nauče u porodici.

- Hoće deca da prave. Počeli su da se vraćaju. U stvari, sve zavisi od toga koliko majke prenesu na ćerke. Ako je majka spremna i sposobna, ako ume lepo da animira svoje dete, pa da ga uči odmalena, kao što sam ja svoju ćerku, a sada, bogami, i svoje unuke - rekla je Obradovićeva.

Ona dodaje da svoje unuke uključuje u pripremu zimnice i da ih na taj način postepeno uvodi u posao.

- Stalno, kad god nešto radim, ja njih uvek povedem i kažem da mi pomognu, pa koliko mogu, nebitno. Samo ih ne treba opterećivati ničim. Pomalo i onda to im uđe u krv. Kada su oni to svoje napravili, kako im je lepo da jedu - kaže Obradovićeva.

Domaći ajvar se posebno razlikuje od kupovnog

Prema njenim rečima, domaći ajvar posebno se razlikuje od proizvoda koji se danas mogu pronaći na policama marketa.

- U marketima ima i ajvara koji su, pod navodnicima, domaći, međutim, to je sve industrijski ajvar. Više nema onih firmi koje su nekada postojale i koje su proizvodile baš one prave domaće ajvare. Ako uzmete to da probate, vidite da to nije to - rekla je ova domaćica iz Čačka.

Obradovićeva ističe i da pravi domaći ajvar zahteva vreme i strpljenje, od pečenja paprike do dugotrajnog prženja.

Kuvanje ajvara Foto: RINA

- Nema ništa bez paprike koja se ispeče na drvetu, pa se oljušti, ocedi, samelje i onda prži dok ne dobije onu zlatnožutu boju, a onda doterujete ukus da se topi u ustima kao kajmak. E, to je ajvar - naglasila je ona.

Obradovićeva smatra da ni priprema slatke zimnice nije komplikovana ukoliko se prati proveren recept, a kao primer navodi pripremu džema od malina ili jagoda.

- Nije ništa teško samo ako imate proveren, dobar recept i ako hoćete da radite. Jagodu ili malinu prelijete šećerom, kilo šećera na kilo maline, ostavite uveče, sutradan ona pusti malo svog, sopstvenog soka i onda krenete da krčkate na tihoj vatri. Ostane cela malina, ostane cela jagoda i to je nekih četrdeset minuta - objasnila je Obradovićeva.