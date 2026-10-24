Da je uspešna sportska karijera borba puna bolova i prepreka, svedoče svi ožiljci na kostima, tetivama, mišićima i licu večerašnje gošće. Od 22.15 na Kurir televiziji, pogledajte priču Elme Hajrović.

Da bi uopšte počela svoj sportski put i borbu i u ringu i van njega, morala je sa nepunih 10 godina da prevari roditelje. Danas udarcima ruši protivnike širom sveta, a svojom pojavom predrasude. Ponosno na glavi nosi krunu uspeha, skromnosti i islama, a na grudima zastavu Srbije, pod kojom osvaja medalje. Pod njenim hidžabom krije se čelična volja, snaga da se suprotstavi protivniku, koji je nekada nemilosrdan, ne samo u svojim udarcima, već i osudama.

Gošća današnje emisije “Neispričano” je Elma Hajrović, reprezentativka Srbije u boksu.