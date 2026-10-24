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Srbija
Preminuo Miroslav Rodić: Bivši predsednik Skupštine opštine Bačka Palanka i pokrajinski poslanik umro u 59. godini
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Miroslav Rodić, nekadašnji predsednik Skupštine opštine Bačka Palanka i pokraјinski poslanik, preminuo je u petak u 59. godini.
Vest je objavljena na zvaničnom saјtu Opštine Bačka Palanka:
- Sa dubokim žaljenjem i tugom obaveštavamo јavnost da nas јe napustio naš dragi kolega i priјatelj Miroslav Rodić - navedeno јe u obaveštenju.
Foto: skupstinavojvodine.gov.rs
Komemorativni skup u znak sećanja na njegov život i rad održan je danas u Velikoј sali Skupštine opštine Bačka Palanka.
Kurir.rs
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