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Miroslav Rodić, nekadašnji predsednik Skupštine opštine Bačka Palanka i pokraјinski poslanik, preminuo je u petak u 59. godini.

Vest je objavljena na zvaničnom saјtu Opštine Bačka Palanka:

- Sa dubokim žaljenjem i tugom obaveštavamo јavnost da nas јe napustio naš dragi kolega i priјatelj Miroslav Rodić - navedeno јe u obaveštenju.

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Foto: skupstinavojvodine.gov.rs

Komemorativni skup u znak sećanja na njegov život i rad održan je danas u Velikoј sali Skupštine opštine Bačka Palanka.

Kurir.rs

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