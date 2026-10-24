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Leto je odavno iza nas, jesen je uveliko stigla, a sa njom prelazimo i na zimsko računanje vremena — koje ove godine počinje u noći između subote i nedelje, 24. i 25. oktobra — u 3 sata ujutru, kada se pomeraju kazaljke sat vremena unazad!

Srbija prati standardno Centralno evropsko vreme (CET, UTC+1), dok se tokom letnjeg perioda koristi Centralno evropsko letnje vreme (CEST, UTC+2).

Međutim, očekuje nas i promena koju mnogi ne vole — mrak će padati ranije!

Većina mobilnih telefona, računara i drugih savremenih uređaja trebalo bi automatski da uskladi vreme. Kod klasičnih zidnih i ručnih satova, kao i pojedinih uređaja, kazaljke će biti potrebno pomeriti ručno.

Dani će biti kraći, a mrak će padati ranije

Iako pomeranje sata donosi dodatni sat sna, promena će se najviše osetiti tokom popodneva i večeri. Sunce će, prema vremenu koje pokazuje sat, zalaziti približno sat ranije, pa će mrak stizati u periodu kada su mnogi još na poslu ili u školi ili pak završavaju svakodnevne obaveze.

S druge strane, jutra će biti svetlija, što može olakšati ustajanje i odlazak na posao ili u školu u ranim jutarnjim satima. Upravo zbog ovih promena prelazak na zimsko računanje vremena svake godine izaziva različite reakcije. Dok jedni pozdravljaju svetlija jutra, drugima najviše smeta gubitak dnevne svetlosti u drugom delu dana.

Letnje zimsko računanje vremena
Kanadska analiza pokazuje da trajno zimsko računanje vremena može biti bolji izbor za zdravlje jer omogućava raniju izloženost jutarnjoj svetlosti, koja je važna za regulaciju biološkog sata i kvalitet sna Foto: Shutterstock

Zašto i dalje pomeramo kazaljke

Sat se u Srbiji pomera dva puta godišnje. U proleće prelazimo na letnje računanje vremena, kada kazaljke pomeramo jedan sat unapred, dok ih u jesen vraćamo jedan sat unazad.

Cilj ove prakse je bolje usklađivanje dnevnih aktivnosti sa raspoloživom dnevnom svetlošću tokom različitih delova godine.

Međutim, poslednjih godina mnogo se govori o mogućem ukidanju sezonskog pomeranja sata, ali za sada ova praksa ostaje na snazi. Zimsko računanje vremena u Srbiji važiće do proleća 2027. godine kad nas očekuje novo pomeranje kazaljki i povratak na letnje računanje vremena.

Kurir.rs

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