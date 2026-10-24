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Leto je odavno iza nas, jesen je uveliko stigla, a sa njom prelazimo i na zimsko računanje vremena — koje ove godine počinje u noći između subote i nedelje, 24. i 25. oktobra — u 3 sata ujutru, kada se pomeraju kazaljke sat vremena unazad!

Srbija prati standardno Centralno evropsko vreme (CET, UTC+1), dok se tokom letnjeg perioda koristi Centralno evropsko letnje vreme (CEST, UTC+2).

Međutim, očekuje nas i promena koju mnogi ne vole — mrak će padati ranije!

Većina mobilnih telefona, računara i drugih savremenih uređaja trebalo bi automatski da uskladi vreme. Kod klasičnih zidnih i ručnih satova, kao i pojedinih uređaja, kazaljke će biti potrebno pomeriti ručno.

Dani će biti kraći, a mrak će padati ranije

Iako pomeranje sata donosi dodatni sat sna, promena će se najviše osetiti tokom popodneva i večeri. Sunce će, prema vremenu koje pokazuje sat, zalaziti približno sat ranije, pa će mrak stizati u periodu kada su mnogi još na poslu ili u školi ili pak završavaju svakodnevne obaveze.

S druge strane, jutra će biti svetlija, što može olakšati ustajanje i odlazak na posao ili u školu u ranim jutarnjim satima. Upravo zbog ovih promena prelazak na zimsko računanje vremena svake godine izaziva različite reakcije. Dok jedni pozdravljaju svetlija jutra, drugima najviše smeta gubitak dnevne svetlosti u drugom delu dana.

Kanadska analiza pokazuje da trajno zimsko računanje vremena može biti bolji izbor za zdravlje jer omogućava raniju izloženost jutarnjoj svetlosti, koja je važna za regulaciju biološkog sata i kvalitet sna Foto: Shutterstock

Zašto i dalje pomeramo kazaljke

Sat se u Srbiji pomera dva puta godišnje. U proleće prelazimo na letnje računanje vremena, kada kazaljke pomeramo jedan sat unapred, dok ih u jesen vraćamo jedan sat unazad.

Cilj ove prakse je bolje usklađivanje dnevnih aktivnosti sa raspoloživom dnevnom svetlošću tokom različitih delova godine.

Međutim, poslednjih godina mnogo se govori o mogućem ukidanju sezonskog pomeranja sata, ali za sada ova praksa ostaje na snazi. Zimsko računanje vremena u Srbiji važiće do proleća 2027. godine kad nas očekuje novo pomeranje kazaljki i povratak na letnje računanje vremena.