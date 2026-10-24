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Muškarac (51) koji je bacio topovski udar na zgradu "Informera" odmah je uhapšen.

Njega je prvo zadržalo "Informerovo" obezbeđenje, a policija je brzo stigla i privela ga.

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Uhapšen muškarac koji je bacio topovski udar na Informer Izvor: Kurir

Delovao je dezorijentisano što se vidi i na snimku s lica mesta.

Osim napadača, pred zgradom "Informera" pojavio se još jedan muškarac sa majicom na kojoj piše "Studenti pobeđuju" i počeo da provocira.

Podsetimo, prilikom večerašnjeg napada povređen je snimatelj "Informera".

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