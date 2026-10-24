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Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje napad na televiziju Informer, u kojem je bačen topovski udar i povređen snimatelj!

Da li neko treba da pogine da bi se zaustavilo nasilje nad medijskim radnicima?!

Zahtevamo MOMENTALNU reakciju policije i tužilaštva, hitno pronalaženje i hapšenje napadača i njihovo procesuiranje po hitnom postupku, u skladu sa zakonom!

NEMA OPRAVDANJA, NEMA RELATIVIZACIJE, NEMA NEDODIRLJIVIH!

Pozivamo sva novinarska udruženja da odmah i nedvosmisleno osude ovaj napad.