Politika
ANS: HITNO UHAPSITI NAPADAČE NA INFORMER! NOVINARI NISU METE!
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Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje napad na televiziju Informer, u kojem je bačen topovski udar i povređen snimatelj!
Da li neko treba da pogine da bi se zaustavilo nasilje nad medijskim radnicima?!
Zahtevamo MOMENTALNU reakciju policije i tužilaštva, hitno pronalaženje i hapšenje napadača i njihovo procesuiranje po hitnom postupku, u skladu sa zakonom!
NEMA OPRAVDANJA, NEMA RELATIVIZACIJE, NEMA NEDODIRLJIVIH!
Pozivamo sva novinarska udruženja da odmah i nedvosmisleno osude ovaj napad.
DOSTA JE NASILJA! NOVINARI I SNIMATELJI NISU POKRETNE METE!
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