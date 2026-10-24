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Državljani Srbije će se izjašnjavati na vanrednim parlamentarnim izborima, svoje građansko pravo mogu da iskoriste od 7 do 20 sati na biračkom mestu na kojem su upisani u birački spisak uz identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Ukoliko se građani zateknu na biračkom mestu prilikom zatvaranja biračkog mesta ili neposredno ispred, omogućiće im se da glasaju i posle 20 časova.

Da bi glasali, građani moraju dokazati svoj identitet važećom ličnom kartom ili pasošem, a prilikom utvrđivanja identiteta na biračkom mestu, poželjno je, ali nije obavezno, da ponesu i poziv za glasanje koji bi trebalo da im je dostavljen pre izbora.

Pravila na biračkim mestima su jasna i precizna:

- Birač koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega popuniti glasački listić onako kako mu birač odredi

- Kada građani dođu na svoje biračko mesto, članovi biračkog odbora proveriće im kažiprst desne ruke UV lampom da bi utvrdili da li su već glasali, zatim će utvrditi identitet proverom podataka iz lične karte ili pasoša

- Članovi biračkog odbora će pronaći birača u izvodu iz biračkog spiska i zaokružiće redni broj ispred njegovog imena, a tražiće od birača da se potpiše u izvod iz biračkog spiska, obeležiće mu kažiprst desne ruke sprejom, predaće mu glasački listić i edukovaće ga o načinu glasanja i uputiti ka mestu predviđenom za glasanje

- Glasački listić sadrži spisak svih izbornih lista koje učestvuju na izborima, a glasa se tako što se zaokružuje redni broj ispred naziva jedne izborne liste za koju birač želi da glasa

- Glasa se lično iza paravana koji obezbeđuje tajnost glasanja

- Kada se zaokruži redni broj ispred naziva jedne izborne liste, glasački listić se presavija i ubacuje u glasačku kutiju

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

- RIK napominje i da ukoliko prilikom obeležavanja glasačkog listića birač pogreši, svaki glasački listić koji je popunjen tako da se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao, računaće se kao važeći. To znači da je validan i listić na kojem je zaokruženo ime liste ili nosioca liste

- Na biračkom mestu ili neposredno ispred biračkog mesta zabranjeno je isticanje propagandnih materijala i simbola političkih stranaka i podnosioca proglašene izborne liste

- Zabranjeno je zadržavanje na biračkom mestu svih osoba koja nemaju prava i dužnosti u vezi sa sprovođenjem izbora, kao i neovlašćeno snimanje i fotografisanje dešavanja na biračkom mestu

- Biračko mesto zvanično se otvara tako što članovi biračkog odbora ubace kontrolni listić u glasačku kutiju

Foto: Dado Đilas

- Ako je otvaranje biračkog mesta odloženo ili ako je glasanje prekinuto duže od jednog časa, glasanje se produžava za onoliko vremena za koliko je otvaranje biračkog mesta bilo odloženo, odnosno za onoliko vremena za koliko je prekid glasanja trajao

- Birački odbor u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mesto utvrđuje da je glasačka kutija ispravna i prazna i to upisuje u kontrolni list