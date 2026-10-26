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Slaviša Stevanović, rodom iz Leskovca doživeo je veliko iznenađenje nakon što su mu lekari, posle boravka u manastiru Tumane, na kontrolnom snimanju ustanovili da infekcije zbog koje je trebalo ponovo da bude operisan više nema.

Naime, nakon operacije, obavljene 4. novembra 2024. godine, i dugotrajnog oporavka, suočio se sa upornim glavoboljama.

Lekari su mu, prema njegovom svedočenju, na snimku otkrili infekciju zbog koje je trebalo ponovo da bude operisan.

U strahu od još jedne teške operacije, a vođen nadom i verom, 5. maja 2025. godine došao je, na nagovor žene koja je radila u bolnici, u manastir Tumane, gde je proveo četiri dana u molitvi.

- Godine 2024. ustanovili su kod mene, aneurizmu na mozgu. 4. novembra 2024. sam operisan, potom bilo nekih 7-8 dana u bolnici, potom 7 nedelja na rehabilitaciji. Posle određenog vremena glavobolja nije prestala. Pa sam bio na skeneru. Na skeneru su ustanovili neku bakteriju koja je prouzrokovala glavobolju.

Gde mi je rečeno da bih morao ponovo da se operišem, da mi ponovo otvaraju glavu. Ja sam to odbio, razgovarajući sa jednom gospođom koja radi u bolnici u Minhenu, ona me je uputila u manastir Tumane. U Tumane sam stigao 5. maja prošle godine, 2025. i ostao sam 4 dana. Do 8. maja - svedoči Stevanović za manastir Tumane.

Foto: Printscreen/Facebook

Po povratku u Minhen, na kontrolnom snimanju, lekari su ustanovili da infekcije više nema i da nova operacija nije potrebna.

- Potom sam se vratio za moj rodni Leskovac, i posle par dana nazad za Minhen. Na skeneru opet pred operacije, ustanoviše lekari u Minhenu da ja nemam nikakvu infekciju. Da jednostavno kažu: ne trebate se više operisati, sve je dobro, i stvarno ne znamo kako je to nestala, ta infekcija, što je mene neverovatno obradovalo.

Od toga trenutka meni ne izlazi ovaj sveti manastir Tumanski, iz glave. Ja sam imao tu potrebu da dođem, da se zahvalim Svetom Zosimu, Svetom Jakovu, Svetom Nektariju, Bogorodici, i Svetom Gavrilu, što sam ostao živ, i što nisam morao više biti operisan na glavi, jer je to jako bolno. Jedva sam se oporavio od prve operacije, a kamoli da bi došla još neka druga. Zahvaljujem se Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem, Bogorodici Djevi, i svim svecima ovde u manastiru Tumane, i srca hvala Amin - kazao je Stevanović, čije svedočenje je objavljeno na Instagram profilu "manastir.tumane".

Od tada, kako sam svedoči, manastir Tumane ne izlazi mu iz misli.

U srcu je nosio želju da se vrati i zahvali Svetim Zosimu i Jakovu Tumanskim, Svetom Nektariju, Svetom Gavrilu i Presvetoj Bogorodici za život, oporavak i veliku radost što nije morao ponovo da prolazi kroz tešku operaciju.

Kurir/Informer