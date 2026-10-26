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Na pijacama u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu i Čačku, ponuda sezonskog povrća i voća je dobra, ali i potražnja ne zaostaje posebno za namirnicama koje se koriste za pripremu zimnice, odnosno turšije i kiseljenje kupusa.

Cene zavise od vrste i kvaliteta proizvoda, ali i prodavci i kupci su saglasni da se pripremanje zimnice u domaćoj radinosti više isplati od kupovine gotovih proizvoda.

Prodavačica na Kalenić pijaci u Beogradu Biljana Redžepović kazala je za Tanjug da je trenutna cena crvene paprike za zimnicu pristojna, dok je cena paradajza nešto viša u odnosu na leto jer je ta namirnica na izmaku.

Foto: Kurir/T.M.

Kada je reč o karfiolu, ona je dodala da je sada skup, ali da se očekuje da će za mesec dana njegova cena pasti.

Za tri tegle ajvara - 1.500 dinara

Prema njenim rečima, za jednu teglu ajvara od pečene paprike potrebno je četiri kilograma sveže paprike i domaćice koje žele da pripreme tri tegle za papriku treba da izdvoje 1.500 dinara.

Ona je posavetovala domaćice da vode računa o pripremljenim kiselim krastavčićima budući da, kako je rekla, oni se brzo pokvare ukoliko se zalede zbog hladnoće i niskih temperatura.

Prodavačica Jasmina Stanišić, koja na Kalenić pijaci u Beogradu prodaje pripremljenu zimnicu, rekla je da cene nije menjala u odnosu na prošlu godinu i navela da tu zimnicu sprema po starinskoj recepturi koju je naučila od svoje majke i bake.

"Ništa se ne kuva na brzinu i ništa nije dobro što se brzo spremi. Sve se lagano sprema, kuva i krčka. Za ajvar treba ceo dan da se spremi, ali i za slatka takođe. Voće i papriku za ajvar ne meljem, nego cepkam, jer je to starinska receptura", rekla je ona za Tanjug.

Zimnicu počinje da sprema od septembra

Cene na njenim tezgama dodaje iste su kao prošle godine i velika tegla ajvara, džema ili slatkog košta po 800 dinara, a mala po 400 dinara.

Građani koji su na Kalenić pijacu došli u nabavku su rekli da zimnicu uglavnom kupuju, kao i da odluku o tome gde će je kupiti donose na osnovu njene cene.

Jedna od građanki navela je da zimnicu kupuje iz razloga što mu je stan mnogo topao i nema gde da je čuva, kao i da zimnicu ne kupuje na pijaci nego u prodavnicama jer je tamo jeftinija.

Čačanska domaćica Jasmina Obradović iz Donje Trepče kazala je da se mladi sve više vraćaju pripremanju domaćih proizvoda i da su recepti za zimnicu danas dostupni gotovo svima.

"Zimnica može da se napravi veoma povoljno"

Naglašava i da se zimnica može pripremiti po veoma povoljnim cenama, posebno kada se namirnice kupuju u sezoni.

"Zimnica može da se napravi veoma povoljno. Domaćice su mogle, koje su htele i želele, da je spremaju, a ne da kupuju gotovo. Toliko su jednostavni recepti sada, svako može da ih napravi. Paprika je bila prilično jeftina, paradajz 50 dinara, pazite, to je stvarno bila veoma povoljna cena", rekla je Obradovićeva.

Foto: Olga Kriger / Alamy / Profimedia

Dodala je i da je ona ove godine pripremila različite vrste zimnice, među kojima su ajvar, mleveni paradajz, cimborku, tumbanu papriku, dukat, krastavce, kornišone, šarenu salatu i kupus.

"Pravila sam ajvar, mleveni paradajz, cimborku, tumbanu papriku, dukat, svašta nešto, krastavce, kornišone, to obavezno ostavljam, to klinci najviše vole da jedu. Šarenu salatu ću tek i kupus", rekla je Obradovićeva.

"Hoće i deca da prave"

Naglasila je i da interesovanje mlađe generacije za pripremu zimnice postoji, ali da mnogo zavisi od toga šta deca nauče u porodici.

Verica Milošević priprema domaći ajvar od pečene paprike u Partešu Foto: Printscreen/ Youtube/ Kosovo Online

"Hoće deca da prave. Počeli su da se vraćaju. U stvari, sve zavisi od toga koliko majke prenesu na ćerke. Ako je majka spremna i sposobna,ako ume lepo da animira svoje dete, pa da ga uči odmalena, kao što sam ja svoju ćerku, a sada, bogami, i svoje unuke", rekla je Obradovićeva.

Ona dodaje da svoje unuke uključuje u pripremu zimnice i da ih na taj način postepeno uvodi u posao.

"Stalno, kad god nešto radim, ja njih uvek povedem i kažem da mi pomognu, pa koliko mogu, nebitno. Samo ih ne treba opterećivati ničim. Pomalo i onda to im uđe u krv. Kada su oni to svoje napravili, kako im je lepo da jedu", kaže Obradovićeva.

Domaći ajvar se posebno razlikuje od kupovnog

Prema njenim rečima, domaći ajvar posebno se razlikuje od proizvoda koji se danas mogu pronaći na policama marketa.

"U marketima ima i ajvara koji su, pod navodnicima, domaći, međutim, to je sve industrijski ajvar. Više nema onih firmi koje su nekada postojale i koje su proizvodile baš one prave domaće ajvare. Ako uzmete to da probate, vidite da to nije to", rekla je ova domaćica iz Čačka.

Obradovićeva ističe i da pravi domaći ajvar zahteva vreme i strpljenje, od pečenja paprike do dugotrajnog prženja.

"Nema ništa bez paprike koja se ispeče na drvetu, pa se oljušti, ocedi, samelje i onda prži dok ne dobije onu zlatnožutu boju, a onda doterujete ukus da se topi u ustima kao kajmak. E, to je ajvar - naglasila je ona.

Obradovićeva smatra da ni priprema slatke zimnice nije komplikovana ukoliko se prati proveren recept, a kao primer navodi pripremu džema od malina ili jagoda.

"Nije ništa teško samo ako imate proveren, dobar recept i ako hoćete da radite. Jagodu ili malinu prelijete šećerom, kilo šećera na kilo maline, ostavite uveče, sutradan ona pusti malo svog, sopstvenog soka i onda krenete da krčkate na tihoj vatri. Ostane cela malina, ostane cela jagoda i to je nekih četrdeset minuta", objasnila je Obradovićeva.

Kurir/Tanjug/Mondo