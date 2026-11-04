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Kakvo nam je stvarno stanje u socijalnoj zaštiti. Koliko je građana ostavljeno bez davanja socijalne pomoći. Procenjuje se da u Srbiji 20.000 ljudi živi u situaciji beskućništva. Većina njih nema lična dokumenta, zbog čega su za sistem nevidljivi i nemaju pristup socijalnoj pomoći.

Kako pomoći najstarijima koji imaju najniže penzije diskutovala je gošća "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji Nadežda Satarić, magistar socijalne politike.

Satarić je na početku rekla da je vreme za novu strategiju kada je u pitanju socijalna zaštita ljudi u Srbiji.

- Apsolutno je vreme za novu strategiju i za novi reset socijalne zaštite. Socijalna zaštita je veoma važna delatnost u našoj zemlji i sistemu, ali je ona toliko zapuštena i devastirana, da ja nemam reči.

Na svim poljima je toliko posla, od centara za soc. rad, koje su ključne ustanove po ovom pitanju i imaju važna javna ovlašćenja koja moraju da štite sve one koji su ugroženi. Tamo je stanje veoma loše, a da ne pričamo pojedinačno o ustanovama socijalne zaštite. Sve se to reflektuje na ogroman broj građana - rekla je Satarić.

Satarić izdvaja da u Srbiji postoji pola miliona siromašnih ljudi, a da oni nemaju adekvatnu zaštitu od sistema.

02:13 "OGROMAN BROJ PENZIONERA JE NA PRAGU SIROMAŠTVA" Nadežda Satarić za Kurir: Vreme je za novu strategiju i restart socijalne zaštite Izvor: Kurir televizija

- Ako pričamo o siromašnima, bez obzira što smo gigant u razvoju ne znam ni ja čega, ipak pola miliona ljudi živi u siromaštvu i nemaju adekvatnu podršku sistema. Ima onih koji su nevidljivi za sistem, ali i mnogo ljudi koji imaju penzije koje su na pragu siromaštva. Postoje i oni koji imaju penzije manje od 25.000 dinara. Nije mali broj čak i onih koji uopšte nemaju penzije, tu se ubraja oko 115.000 ljudi, a najviše među njima je starijih žena, a o njima bi trebalo voditi računa - govori Satarić.

Satarić nema sumnju da će političke promene u Srbiji doneti boljitak što se tiče socijalne zaštite.

- Verujem da će ove promene doneti boljitak, posebno verujem u promene mladih koji su ih izneli. Verujem u mlade i ogromno mi poverenje uliva što je u pobedničkoj listi 160 ljudi koji su sa ogromnim stručnim potencijalom.

To mi daje nadu, iako oni nemaju političkog iskustva, ali imaju makar stručno znanje i sigurno imaju čestitost i neiskvarenost. Brzo će se navići na te političke tokove. Ako su mogli da nauče sve do sada u životu, sigurno će savladati i veštine u politici - rekla je Satarić.

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Kurir.rs

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