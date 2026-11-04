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Šta je zdrava hrana i da li je mit da je ona skupa. Kada se pomene zdrava ishrana, ljudi često misle na skupe uvozne namirnice poput lososa, kinoe, avokada ili čija semenki. Proizvodi sa organskim oznakama imaju višu cenu zbog strožih uslova uzgoja i manje proizvodnje, ali oni nisu neophodni za zdravu ishranu.

Više o tome pričao je gost Kurir televizije u emisiji "Puls Srbije" prof. dr Momčilo Matić, nutricionista.

Foto: Kurir Televizija

Matić nema dilemu da je najadekvatnija ishrana za ljudski organizam nalazi upravo u prirodi.

- Zdravo je ono što je prirodno. Priroda je osnova za sve, a ne samo za hranu, već i za odnose među ljudima. Mi smo deo prirode i trebalo bi stalno da budemo vezani sa njom. Ako se tako ponašamo, mi ćemo onda shvatiti da je to najbolje za naše zdravlje i naš organizam. Zdrava hrana je raznovrsna hrana i ona koja se nalazi u prirodi, a najbolje je da to pripremamo kod kuće, odnosno u domaćim uslovima. Međutim, ako neko ne stiže, nema uslove, onda može i da naruči neku hranu, a može i da kupi gotovu hranu. Međutim, prednost je uvek kada mi sami napravimo hranu jer će nam tako najviše prijati - rekao je Matić.

Matić je stava da je izuzetno bitno kako se osećamo dok unosimo hranu, pa je istakao da su prijatne emocije ono što nam pomaže da bolje apsorbujemo hranjive materije iz obroka.

- Nije važno da pojedemo hranu ako smo pod stresom ili napetošću, a posebno pod emocijom mržnje. Ja sam da se ne mrzimo, već da sarađujemo, da se lepo odnosimo i da imamo dobrotu prema ljudima. Kada imamo prijatne emocije i hrana će se bolje apsorbovati i svariti jer neće energija odlaziti na druge probleme. Organska hrana jeste bolja varijanta, ali ne znam imamo li uslova pored zagađenog vazduha i vode, ali je opet bolji izbor jer se ne ubacuju pesticidi i slične stvari - rekao je Matić.

03:08 "PRIRODA JE OSNOVA ZA SVE" Prof. dr Momčilo Matić izneo savete: Kako da se hranimo zdravo i povoljno? Izvor: Kurir televizija

Shodno tome, Matić ističe da bi svaki narod trebalo da se hrani onime što uzgaja, a ne da posrće za voćem i povrćem dalekih destinacija.

- To je tako jer smo mi predodređeni da uzimamo hranu sa onog područja na kojem živimo. U našem organizmu se obavlja ogroman broj procesa, a ako dugo unosimo određenu hranu onda se enzimi prilagođavaju i onda se ta hrana može adekvatnije razložiti i katalizovati. Zato treba davati prednost hrani sa domaćeg zemljišta. Imamo enzime koji će dobro da urade našu hranu, a ne za hranjive materija koje dolaze sa daleka - smatra Matić.

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