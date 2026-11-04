PRILIKA ZA BESPLATAN PREGLED DOJKE: Mobilni mamograf postavljen u Vrnjačkoj Banji i Užicu, ovo su brojevi za zakazivanje
- Mobilni mamograf biće do 15. novembra u Vrnjačkoj Banji, a od danas do 24. novembra u Užicu, uz zakazivanje preko domova zdravlja.
- Pregledi su namenjeni ženama od 45 do 69 godina koje nisu radile mamografiju u poslednje dve godine, kao i ženama starijim od 40 godina sa porodičnim rizikom.
Mobilni mamograf biće do 15. novembra u Vrnjačkoj Banji, a od danas do 24. novembra u Užicu, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Cilj kampanje je podizanje svesti o značaju redovnih pregleda i dostupnosti dijagnostike u očuvanju zdravlja žena.
Zakazivanje pregleda obavlja se na brojeve telefona:
Dom zdravlja Vrnjačka Banja, 036 601694, svakog radnog dana od 7 do 14 časova, odnosno Zdravstveni centar Užice, 031 525195 i 064 8170570, svakog radnog dana od 11 do 16 časova.
U Vrnjačkoj Banji mobilni mamograf će biti postavljen i radiće u krugu Doma zdravlja "Dr Nikola Džamić", a u Užicu na Trgu partizana.
Mamografski pregled omogućava otkrivanje raka dojke u ranoj fazi, najčešće pre pojave simptoma, kada su mogućnosti za uspešno lečenje najveće.
Ovi pregledi su namenjeni ženama uzrasta od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu obavile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke.
Rak dojke je najčešći maligni tumor po obolevanju kod žena u Srbiji, zbog čega su redovni preventivni pregledi i rano otkrivanje bolesti od izuzetnog značaja.
(Tanjug)