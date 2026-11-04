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Mobilni mamograf biće do 15. novembra u Vrnjačkoj Banji, a od danas do 24. novembra u Užicu, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Cilj kampanje je podizanje svesti o značaju redovnih pregleda i dostupnosti dijagnostike u očuvanju zdravlja žena.

Zakazivanje pregleda obavlja se na brojeve telefona:

Dom zdravlja Vrnjačka Banja, 036 601694, svakog radnog dana od 7 do 14 časova, odnosno Zdravstveni centar Užice, 031 525195 i 064 8170570, svakog radnog dana od 11 do 16 časova.

U Vrnjačkoj Banji mobilni mamograf će biti postavljen i radiće u krugu Doma zdravlja "Dr Nikola Džamić", a u Užicu na Trgu partizana.

Mamografski pregled omogućava otkrivanje raka dojke u ranoj fazi, najčešće pre pojave simptoma, kada su mogućnosti za uspešno lečenje najveće.

Ovi pregledi su namenjeni ženama uzrasta od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu obavile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke.

Rak dojke je najčešći maligni tumor po obolevanju kod žena u Srbiji, zbog čega su redovni preventivni pregledi i rano otkrivanje bolesti od izuzetnog značaja.

(Tanjug)

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