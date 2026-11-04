Društvo
Spremite zalihe: Ovaj deo Brajave danas bez vode
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Od 9 do 14 sati bez vode će biti deo potrošača u Barajevu
BARAJEVO
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo, u sredu, 4. novembra 2026. godine, od 9 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači u
NASELJIMA:
Nenadovac
Glumčevo brdo
Staroj Lipovici
Dražanovcu
ULICAMA:
29. novembra
Lipovički put
Branislava Jovanovića
Timočki put
Prvomajska i okolne ulice
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
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