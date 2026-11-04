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Od 9 do 14 sati bez vode će biti deo potrošača u Barajevu

BARAJEVO

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo, u sredu, 4. novembra 2026. godine, od 9 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači u

NASELJIMA:

Nenadovac
Glumčevo brdo
Staroj Lipovici
Dražanovcu

ULICAMA:

29. novembra
Lipovički put
Branislava Jovanovića
Timočki put
Prvomajska i okolne ulice

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

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