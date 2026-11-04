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Misteriozne siluete u noći, obučene u crne odore časnih sestara, sa belim iskrivljenim maskama i podbulim očima, koje nepomično stoje u mraku ili iznenada počinju da jure prolaznike u blizini škola - jezivi su prizori kojima prethodnih dana svedoči sve veći broj građana širom Srbije.

Iako liči na scenu iz horor filma, zapravo je reč o novom, bizarnom TikTok trendu pod nazivom "Groke" ili "Grokice".

U ovom opasnom izazovu, tinejdžeri se maskiraju u crne odore i strašne maske kako bi u večernjim satima vrebali prolaznike.

1/4 Vidi galeriju Misteriozne "časne sestre" u Sremskoj Mitrovici Foto: Društvene Mreže

Oni prvo nepomično stoje u senkama, a potom iznenada iskaču iz mraka, pa i jure prolaznike, pre svega decu, dok ih saučesnici tajno snimaju kako bi prestrašene reakcije dece objavili na društvenim mrežama radi sakupljanja lajkova i pregleda.

Prve dojave i uznemirujući snimci ovih mračnih figura pojavili su se u mestima po Sremu i Bačkoj - od Inđije, Beške i Bačke Palanke, a potom i u Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu i Nišu.

Foto: Printscreen/TikTok

Akteri ovog trenda uglavnom biraju lokacije na kojima se u večernjim satima kreću najmlađi, poput mračnih prilaza školskim dvorištima nakon popodnevne smene, neosvetljenih delova gradskih parkova, pa čak i parking prostora oko tržnih centara i prometnih bulevara.

Zbog sveopšte panike i učestalih poziva uznemirenih građana, nadležne službe i policija u više gradova morale su hitno da reaguju.

U Bačkoj Palanci pripadnici MUP su u subotu nakon prijava roditelja ubrzo identifikovali i locirali trojicu maloletnika odgovornih za prerušavanje i plašenje prolaznika, protiv kojih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Istovremeno, u pojedinim niškim školama ispred kojih su uočene ove maskirane grupe, uprave su odmah pojačale dežurstva školskih policajaca kako bi učenici bezbedno odlazili kućama, dok patrole redovno obilaze sve lokacije koje se pominju u objavama na mrežama.

Dramatične objave i apeli zabrinutih roditelja preplavili su društvene mreže. Jedna majka Tamara podelila je na TikToku upozorenje, ističući da se ove grupe unapred najavljuju na mrežama u kom gradu planiraju narednu "akciju":

- Moram da vas upoznam sa situacijom sa kojom se trenutno suočava većina roditelja u Srbiji, uglavnom roditelji školske dece. U pitanju su tri ili četiri lica, obučene u kostime časnih sestara sa maskama na licu, koje najavljuju sutradan u kom će gradu doći. Ono što je najstrašnije jeste da se pojavljuju nakon 17 časova, kada padne mrak, u školskim dvorištima i parkovima, plašeći decu. Deca su jako uznemirena - navodi Tamara.

Ona dodaje da se maskirane osobe pojavljuju i na javnim parkinzima tržnih centara, upućujući direktnu poruku tinejdžerima koji učestvuju u ovom izazovu:

- Deco, ja znam da je vama popularnost bitna, ali lajkovi i pregledi se ne stiču na tuđim traumama i, ne daj Bože, na još gorem krajnjem ishodu. Ukoliko vas roditelji budu zatekli, verujte mi da nećete dobro proći, a svakako ćete pred zakonom morati da odgovarate - poručila je ova majka.

"Deca dolaze kući prestravljena, vrište i plaču!"

Da situacija nije nimalo bezazlena i da je strah među najmlađima dostigao vrhunac, potvrdila je i Jovana, roditelj iz Niša, opisujući uznemirujuće scene iz svog komšiluka:

Foto: Printscreen/TikTok

- Nekoliko maskiranih ljudi, prerušenih u časne sestre, jure, plaše i napadaju malu decu koja se vraćaju iz škole. Deca dolaze kući prestravljena, preplašena, vrišteći i plačući, govoreći da ih napadaju "časne sestre". Pretpostavljam da je ovo samo vid zabave pojedincima, ali ne biste trebali ničiju decu da koristite da biste se zabavljali. Roditelji su zvali policiju i nadam se da će reagovati. Kome god da je ovo palo na pamet - sram vas bilo!" - ogorčena je ona.

Sremska Mitrovica maskirane časne sestre Foto: Društvene Mreže

Stručnjaci i dječiji psiholozi dodatno upozoravaju da ovakav vid vršnjačkog uznemiravanja može ostaviti trajne posledice i traume po mentalno zdravlje mlađe dece.