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Na putu kroz naselje gde je ograničenje 50 kilometara na sat, prekoračenje brzine za samo jedan kilometar preko granice od 80 km/h donosi novčanu kaznu, kaznene poene i zabranu upravljanja vozilom.

Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je detaljan pregled kazni i sankcija za vozače koji ne poštuju propisana ograničenja.

A što je mnogo važnije istaći jeste da su bahatom vožnjom direktno ugroženi svi učesnici u saobraćaju - od pešaka, preko vozača i saputnika, pa do onog koji krši propise i onih koji su, eventualno, sa njim u vozilu.

Od novčane kazne do osam meseci zabrane

U naselju se prekoračenje do 10 kilometara na sat kažnjava sa 3.000 dinara, za prekoračenje od 11 do 20 kazna je 5.000, a od 21 do 30 kilometara na sat - 10.000 dinara. Za ova prekoračenja nisu predviđeni kazneni poeni ni zabrana upravljanja.

Smanjite gas, spustite kazaljku na brzinomeru Foto: Shutterstock

Već sledeći stepen donosi sve tri sankcije. Prekoračenje od 31 do 50 kilometara na sat znači od 10.000 do 20.000 dinara, četiri poena i najmanje 30 dana zabrane.

Tako bi vozaču koji na deonici sa ograničenjem 50 vozi 110 kilometara na sat pretilo od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana. Uz to slede sedam kaznenih poena i najmanje četiri meseca zabrane upravljanja.

Ako bi na istom mestu vozio 130 kilometara na sat, prekoračenje bi bilo 80 km/h, pa kazna raste na 100.000-120.000 dinara ili najmanje 15 dana zatvora, uz 14 poena i zabranu upravljanja od najmanje osam meseci.

Van naselja drugačiji pragovi

Isti broj na brzinomeru ne znači i istu kaznu na svakom putu. Van naselja je drugačije. Prekoračenje od 21 do 40 kilometara na sat nosi kaznu od 10.000 dinara, dok za 41 do 60 preko ograničenja slede od 10.000 do 20.000 dinara, tri poena i najmanje 30 dana zabrane.

Za vožnju iznad ograničenja od 61 do 80 kilometara na sat predviđeno je od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, uz šest poena i najmanje tri meseca zabrane. Prekoračenje od 81 do 100 donosi kaznu od 100.000-120.000 dinara ili najmanje 15 dana zatvora, 14 poena i najmanje osam meseci zabrane.

Zona škole i stroža pravila

Posebnu pažnju zahtevaju zona "30", zona škole i zona usporenog saobraćaja. U njima se ne treba oslanjati na kazne koje važe na ostalim deonicama. Tamo gde je u zoni "30" ili zoni škole ograničenje 30 kilometara na sat, vožnja brzinom od 70 znači je prekoračenje od 40. Za to je predviđena kazna od 10.000 do 20.000 dinara, četiri poena i najmanje dva meseca zabrane upravljanja.

U Zoni škole potrebna je dodatna opreznost Foto: Shutterstock

Sa 85 kilometara na sat na istom mestu prekoračenje je 55, a sankcije su od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, šest poena i najmanje pet meseci zabrane. Za prekoračenje veće od 60 kilometara na sat slede 100.000-120.000 dinara ili najmanje 15 dana zatvora, 14 poena i najmanje osam meseci zabrane.

U zoni usporenog saobraćaja već prekoračenje od 11 do 30 kilometara na sat nosi od 10.000 do 20.000 dinara i dva poena. Za prekoračenje od 31 do 50 predviđeni su od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, četiri poena i zabrana upravljanja od najmanje tri meseca.

Šta se računa u nasilničku vožnju

Kada vozač prekorači dozvoljenu brzinu za više od 90 kilometara na sat u naselju, odnosno za više od 100 van naselja, reč je o nasilničkoj vožnji.