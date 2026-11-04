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Posle hladnih i kišnih dana, Srbiji stiže kratkotrajno otopljenje, ali bi ono moglo da bude samo zatišje pred novu promenu vremena!

Ivan Ristić najavljuje mogućnost prodora polarnog vrtloga sredinom novembra, koji bi doneo jače zahlađenje, a ponegde čak i sneg u nižim predelima.

Vreme narednih dana

Prema prognozi Republičkog hidormeteorološkog zavoda Srbije u sredu će biti oblačno i hladno, uz povremenu kišu u centralnim i južnim predelima, dok se na visokim planinama očekuje i sneg.

Foto: Petar Aleksić

- U sredu oblačno i hladno, u centralnim i južnim predelima povremeno sa kišom, na visokim planinama i sa snegom, a dnevna temperatura biće u intervalu od 7 do 13 stepeni. U četvrtak suvo sa sunčanim intervalima, a od petka hladna jutra ponegde sa slabim mrazem, a dnevne temperature će biti u manjem porastu - saopštio je RHMZ.

Jače zahlađenje

Sa druge strane, Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, najavljuje da bi nakon kratkotrajnog otopljenja moglo da usledi novo, znatno jače zahlađenje sredinom novembra, uz mogućnost snega i u nižim predelima.

Ivan Ristić, meterolog Foto: Kurir Televizija

- Početkom sledeće nedelje sa jugovinom dolazi i osetnije otopljenje, ali će povremeno padati kiša. Međutim, već krajem sledeće nedelje, tačnije sredinom meseca novembra, rastu šanse za spuštanje polarnog vrtloga i jače zahlađenje praćeno snegom ponegde i u nižim predelima - objavio je Ristić na svom Fejsbuku i dodao:

- Videćemo šta će biti i da li će se prognoza menjati u narednim danima jer na ovo zahlađenje trenutno ukazuju pojedini modeli, zatim MJO indeks, zona kao i orijentacija polarnog vrtloga u stratosferi.

Foto: Infokop printscreen

Marko Čubrilo najavljuje u svojoj Fejsbuk prognozi, da će narednih dana preovladavati suvo, ali hladno vreme, uz prve jutarnje mrazeve i temperature u minusu.

Ipak, sredina novembra mogla bi da donese veliku promenu, modeli za sada daju različite scenarije, od naglog otopljenja do prodora hladnog vazduha i jačeg zahlađenja.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

- U sredu uglavnom svugde suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti te će od srede do kraja nedelje biti više sunca, ali će noći zbog više vedrine postati vrlo hladne i jutarnji mrazevi se osim na planinama lokalno očekuju i u nizijama. Minimumi od -4 do +4 stepena Celzijusa, a maksimumi od +5 do +12 stepeni Celzijusa, krajem nedelje do oko +14 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.

Temperatura i do 24 stepena

Prolazno naoblačenje koje bi donelo kišu i sneg preko 1000mnv je moguće u nedelju uveče i u ponedeljak.

- Od utorka do petka najverovatnije suvo i u tom periodu je moguće i jače otopljenje ukoliko sinoptika bude pratila jutarnji operativni proračun. Od oko 12. novembra šalje veću količinu hladnog vazduha preko Alpa nad Đenevski zaliv gde bi usledio formiranje jakog, sekudarnog, ciklona koji bi ka nama u svom toplom sektoru na kratko povukao vrlo topao vazduh te bi oko 13. novembra maksimumi lokalno uz jak južni vetar išli i na +24 stepena Celzijusa - ističe on.

Oko 15. novembra model simulira zahlađenje uz vraćanje temperatura u prosek.

- Sa druge strane dobar deo ansamble članova ovog modela kao i proračun AIFS-a i njegov ansamble niz vidi direktiji upad veće količine hladnog i vlažnog vazduha ka nama, razvijanje ciklona nad srednjim Jadranom te bi u tom slučaju zahlađenje išlo brže i bilo jače. Obzirom da je taj proračun jako daleko ove razlike su očekivane i tek za 3-4 dana bi trebali imati jasniju situaciju oko sinoptike za polovinu meseca. Narednih dana uglavnom suvo, ali tipično novembarsko vreme uz prve jutarnje mrazeve - dodaje Čubrilo.