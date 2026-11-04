Slušaj vest

Uz grip i sve respiratorne infekcije slične gripu, u vrtićima i školama ovih dana posebno se šire stomačni virusi, pa su pojedine grupe i odeljenja desetkovani.

A onda se oboljenja neretko prošire i na celu porodicu.

- Prvo se razbolelo mlađe dete koje ide u vrtić. Dobilo je dijareju, povraćanje i visoku temperaturu. Čim se ono malo oporavilo, razbolelo se i starije dete koje ide u školu, da bih na kraju i ja sama zakačila isti taj virus i potpuno se slomila - ispričala je za Kurir jedna majka.

Pedijatar dr Saša Milićević objašnjava da među virusima koji sada cirkulišu ima više uzročnika koji mogu izazvati probleme s digestivnim traktom.

Foto: Kurir Televizija

- Najčešći simptomi su povraćanje, dijareja, bolovi u stomaku, slab apetit i malaksalost, a najveća opasnost kod dece je dehidracija, tj. gubitak tečnosti. Ako dete povraća i ima dijareju, a ne unosi dovoljno tečnosti, stanje može brzo da se pogorša, posebno kod najmlađih. Zato je najvažnije nadoknađivati izgubljenu tečnost - kaže dr Milićević za Kurir.

Među stomačnim virusima koji se sad sreću su rotavirus, adenovirus i norovirus. U kolektivima se veoma lako prenose kontaktom, preko ruku, igračaka i drugih površina koje deca često dodiruju.

Foto: Shutterstock

- Virusi se prenose kapljično, ali i kontaktom. Zato je higijena ruku veoma važna. Kad je dete bolesno, ne bi trebalo da ide u vrtić ili školu, jer tako može zaraziti drugu decu. Posle infekcije trebalo bi, ako je moguće, da ostane kod kuće još najmanje tri dana, jer dete i neposredno nakon infekcije može biti kliconoša, a istovremeno je osetljivije na druge infekcije - objašnjava pedijatar.

Pored stomačnih infekcija, među decom trenutno kruže i respiratorni virusi. Ima i slučajeva BRNU, tj. bolesti šaka, stopala i usta, kod koje se javljaju ranice u ustima i promene na šakama i stopalima, dok su česte i upale grla, koje su najčešće virusne, mada mogu biti i bakterijske.

Pedijatar savetuje roditeljima da posebnu pažnju obrate na san, ishranu i oporavak dece.

- Važno je da deca dovoljno spavaju i da se pravilno hrane. Suplementi mogu da se koriste, ali ne treba preterivati i očekivati da će oni potpuno sprečiti virusnu infekciju. Najvažnije je da bolesno dete ostane kod kuće i da se infekcija ne širi dalje.

AMR in Kids je nova globalna platforma za praćenje otpornosti bakterija na antibiotike. Foto: Shutterstock

Dr Saša Milićević kaže i da antibiotik detetu ne treba davati na svoju ruku, već samo kad lekar proceni.