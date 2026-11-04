Marko Čikarić sa starim Golfom i novom Gačijom koju je dobio od države

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Komisija za dodelu nagrade „Svetislav Milić - mladima od srca“ donela je jednoglasnu odluku da ovogodišnje priznanje za humanitarni rad i mirnu borbu za ljudska prava bude dodeljeno Marku Čikariću, učitelju iz Prokuplja, za izuzetnu humanost, nesebičnu posvećenost ljudima u udaljenim i teško dostupnim sredinama, kao i dugogodišnje zalaganje za dostojanstven život, jednake mogućnosti i pravo svakog deteta na obrazovanje. To je jutros saopštila Marija Rašić, ispred komisije za dodelu ovogodišnjih priznanja.

Ovogodišnja dodela priznanja biće održana u prvoj nedelji decembra u Narodnom pozorištu u Nišu, kada će biti obeleženo i 15 godina od osnivanja inicijative „Nađi Raula“.

- Priznanjem Marku Čikariću želimo da istaknemo da humanost nije samo velika reč, već svakodnevna odluka da budemo oslonac drugima. Njegova dela pokazuju da borba za ljudska prava ne mora uvek da se vodi sa velikih govornica i kroz institucije, već da se najvažnije promene često događaju tiho, kroz solidarnost, brigu i neposrednu pomoć čoveku.

Vraćajući nadu u život malim sredinama, brinući o obrazovanju dece i pružajući podršku starijim i socijalno ugroženim stanovnicima, Marko nas podseća da nijedan čovek ne sme biti zaboravljen, bez obzira na to gde živi i koliko je njegova sredina udaljena od velikih gradova.

Marko Čikarić dobitnik nagrade Svetislav Milić Foto: Komisija za dodelu nagrade Svetislav Milić - mladima od srca

Njegova priča je dokaz da pojedinac, vođen dobrotom, odgovornošću i poštovanjem ljudskog dostojanstva, može da napravi ogromnu razliku u životima drugih“ - poručili su iz komisije za dodelu ovogodišnjih priznanja.

Marko Čikarić, učitelj iz Prokuplja, prepoznat je kao jedan od primera nesebičnog humanitarnog i prosvetnog angažovanja u Srbiji. Njegova priča vezana je za selo Tovrljane, na obroncima planine Radan, gde radi u isturenom odeljenju Osnovne škole "Svetislav Mirković Nenad". Nakon više od dve decenije tokom kojih škola nije radila, ponovo je otvorena 2015. godine, a Marko je svojim dolaskom postao mnogo više od učitelja - oslonac deci, njihovim porodicama i čitavoj lokalnoj zajednici.

U školi sa svega dvoje učenika, Marko svakodnevno pokazuje da pravo na obrazovanje ne sme da zavisi od mesta rođenja, udaljenosti ili životnih okolnosti. Svoje učenike svakog dana prevozi od kuće do škole i nazad, brinući da im put do obrazovanja bude dostupan i tokom najtežih zimskih dana. Njegov odnos prema deci prevazilazi učionicu, jer se, osim obrazovanjem, bavi i njihovim odrastanjem, potrebama i svakodnevnim izazovima.

Njegova humanost ne završava se na školskim vratima. Stanovnicima udaljenih planinskih sela, među kojima su mnogi stariji i bez mogućnosti organizovanog prevoza, Marko donosi lekove, namirnice i osnovne potrepštine, odlazi im u nabavku i pomaže u obavljanju svakodnevnih poslova. Meštanima je često jedina veza sa gradom, zdravstvenim ustanovama i institucijama, a svoju pomoć pruža bez očekivanja bilo kakve nadoknade.

Marko Čikarić dobitnik nagrade Svetislav Milić Foto: Komisija za dodelu nagrade Svetislav Milić - mladima od srca

Posebnu vrednost njegovog angažovanja predstavlja borba za opstanak malih seoskih sredina, dostupnost obrazovanja i očuvanje dostojanstva ljudi koji žive u udaljenim i često zaboravljenim krajevima. Svojim primerom pokazuje da ljudska prava podrazumevaju i konkretne uslove za dostojanstven život, pristup obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj podršci, kao i mogućnost da svako ostane u svojoj sredini bez osećaja napuštenosti i zaboravljenosti.

Za svoj humanitarni i društveno odgovorni rad Marko Čikarić dobitnik je brojnih priznanja. Među njima se posebno izdvaja VIRTUS nagrada Fondacije „Trag“ za individualni doprinos razvoju lokalne zajednice, koju je dobio 2020. godine, kao i priznanje za najboljeg volontera Crvenog krsta Srbije za 2022. godinu. Dobitnik je i Svetosavske zahvalnice, jednog od najznačajnijih priznanja Topličkog okruga, za svoj doprinos zajednici i nesebičan rad sa decom i stanovnicima ruralnih područja.

U februaru 2026. godine odlikovan je i ordenom za zasluge i doprinos u prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti pedagoškog rada, povodom Dana državnosti Republike Srbije. Na svečanost uručenja poveo je i svoje učenike, pokazujući još jednom da uspeh i priznanje nikada ne doživljava kao lično dostignuće, već kao zajednički rezultat rada i poverenja koje deli sa decom i njihovim porodicama.

1/11 Vidi galeriju Marko Čikarić je oživeo prokupačko selo Tovrljane Foto: Privatna arhiva

Marko Čikarić svojim životom i radom potvrđuje da veličina čoveka ne zavisi od funkcije koju obavlja, broja ljudi koji ga poznaju ili mesta na kojem živi, već od dobrote koju ostavlja iza sebe. Njegova priča predstavlja podsećanje da humanost, solidarnost i mirna borba za ljudsko dostojanstvo počinju upravo tamo gde odlučimo da ne okrenemo glavu od čoveka kojem je potrebna pomoć.

Nagrada "Svetislav Milić - mladima od srca" biće uručena laureatima na svečanosti u Narodnom pozorištu u Nišu u prvoj nedelji decembra, kada će biti obeleženo i 15 godina inicijative „Nađi Raula“.