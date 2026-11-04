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Sa padom temperatura i prvim danima grejne sezone, vatrogasci na severu Bačke suočili su se sa drastičnim skokom terenskih akcija, gde je ukupan broj intervencija već dosegao cifru 25.

Glavni okidač za crni niz ponovo su stari i dobro poznati propusti – neočišćeni i zapušteni dimnjaci, dotrajale električne instalacije, kao i grejalice ostavljene da rade bez ikakvog nadzora ukućana. Zbog ovakvih okolnosti i evidentnog nemara, nadležne službe upalile su alarm i zatražile hitno podizanje svesti kod stanovništva.

O trenutnom stanju na terenu, ali i ključnim merama predostrožnosti koje mogu sprečiti tragediju, za Kurir televiziju govorio je komandir Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Subotici, Zoltan Horvat.

01:22 ALARMANTNO STANJE NA SEVERU SRBIJE Sezona tek krenula, a požari gutaju objekte! Vatrogasci apeluju pre nego što bude kasno: Ovo nikako nemojte raditi! Izvor: kurir televizija

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije apeluje na sve građane da budu odgovorni prema sebi, porodici i komšijama, da redovno kontrolišu i čiste dimnjake, da grejna tela ne ostavljaju bez nadzora, a malu decu da ne ostavljaju u prostorijama koje se greju na peći na čvrsto gorivo.

Pored samih ložišta, ozbiljnu opasnost nakon sagorevanja predstavlja i nemar prilikom čišćenja peći, na šta je komandir subotičkih spasilaca posebno skrenuo pažnju, uz podsećanje na brzu reakciju ukoliko do incidenta ipak dođe.

- Apelujemo i u vezi sa odlaganjem pepela - da se ne baca u plastične kante i kontejnere, već da se odlaže odgovorno. U slučaju da primetite požar, odmah pozovite broj 193 i slušajte savete vatrogasaca-spasilaca - poručio je Horvat.

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Kurir.rs

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